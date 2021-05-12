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"Каменный век": Укрзализныця угодила в скандал из-за станции под Киевом

Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця попала в скандал из-за огромных очередей к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча, что под Киевом. Дело в том, что на станции работает только одна касса, что приводит к столпотворению.

Об этом рассказал мужчина по имени Кирилл Кухельный в Facebook.

"Я с 2019 года остаются заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы работали 2 кассы. На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - пишет пользователь сети.

Фото: Огромные очереди к кассе Укрзализныци в Буче (facebook.com/kukhelnyi)

Пользователи сети поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком".

  • Вони відкрили би ще касу, но не вигідно. Черги тільки години з 7 ранку до 8. А касиру треба платити 11 годин.
  • Каменный век.
  • А кондуктор на турнікеті ще кричить, на на наступній поїдеш, якщо черга.
  • Ужас.
  • В час пик тогда можно две кассы открывать, потом домой идти спать.

Ранее мы писали, что Укрзализныця анонсировала сразу несколько нововведений.

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