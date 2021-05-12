"Каменный век": Укрзализныця угодила в скандал из-за станции под Киевом

Укрзализныця попала в скандал из-за огромных очередей к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча, что под Киевом. Дело в том, что на станции работает только одна касса, что приводит к столпотворению.
Об этом рассказал мужчина по имени Кирилл Кухельный в Facebook.
"Я с 2019 года остаются заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы работали 2 кассы. На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - пишет пользователь сети.
Фото: Огромные очереди к кассе Укрзализныци в Буче (facebook.com/kukhelnyi)
Пользователи сети поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком".
Ранее мы писали, что Укрзализныця анонсировала сразу несколько нововведений.