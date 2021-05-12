"Кам'яний вік": Укрзалізниця потрапила в скандал через станцію під Києвом
Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця потрапила в скандал
Укрзалізниця потрапила в скандал через величезні черги до каси, які постійно утворюються на станції Буча, що під Києвом. Справа в тому, що на станції працює тільки одна каса, що призводить до стовпотворіння.
Про це розповів чоловік на ім'я Кирило Кухельний в Facebook.
"З 2019 року залишаються заявки на гарячу лінію "Укрзалізниці", щоб працювали 2 каси. На годиннику 7:25 і позаду мене черга аж до шляхів. Доки. Станція Буча. Будній день", - пише користувач мережі.
Фото: величезні черги до каси Укрзалізниці в Бучі (facebook.com/kukhelnyi)
Користувачі мережі підтримали обурення чоловіка, назвавши те, що відбувається "кам'яним віком".
- Вони відкрили би ще касу, але не вигідно. Черги тільки години з 7 ранку до 8. А касиру треба платити 11 годин.
- Кам'яний вік.
- А кондуктор на турнікеті ще кричить, на на наступній поїдеш, якщо черга.
- Жах.
- У годину пік тоді можна дві каси відкривати, потім додому йти спати.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця анонсувала відразу кілька нововведень.