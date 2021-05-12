ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Кам'яний вік": Укрзалізниця потрапила в скандал через станцію під Києвом

Новость на русском →
Буча, Середа 12 травня 2021 10:45
"Кам'яний вік": Укрзалізниця потрапила в скандал через станцію під Києвом Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця потрапила в скандал
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця потрапила в скандал через величезні черги до каси, які постійно утворюються на станції Буча, що під Києвом. Справа в тому, що на станції працює тільки одна каса, що призводить до стовпотворіння.

Про це розповів чоловік на ім'я Кирило Кухельний в Facebook.

"З 2019 року залишаються заявки на гарячу лінію "Укрзалізниці", щоб працювали 2 каси. На годиннику 7:25 і позаду мене черга аж до шляхів. Доки. Станція Буча. Будній день", - пише користувач мережі.

&quot;Кам'яний вік&quot;: Укрзалізниця потрапила в скандал через станцію під Києвом

Фото: величезні черги до каси Укрзалізниці в Бучі (facebook.com/kukhelnyi)

Користувачі мережі підтримали обурення чоловіка, назвавши те, що відбувається "кам'яним віком".

  • Вони відкрили би ще касу, але не вигідно. Черги тільки години з 7 ранку до 8. А касиру треба платити 11 годин.
  • Кам'яний вік.
  • А кондуктор на турнікеті ще кричить, на на наступній поїдеш, якщо черга.
  • Жах.
  • У годину пік тоді можна дві каси відкривати, потім додому йти спати.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця анонсувала відразу кілька нововведень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Укрзалізниця
LITE
Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини