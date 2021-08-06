Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій

Буревій накрив Кам'янець-Подільський. В результаті повалені дерева і електроопори, а також знеструмлені вулиці та пошкоджені дахи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Кам'янець-Подільської міської ради .

У місті повалені дерева і обірвані дроти, а також зірвано дахи на Вокзальній, Хмельницькій вулицях, по провулку Новий. У жителів міста проблеми з газопостачанням.

Фото: у місті погіршилась погода (kam-pod.gov)

Буревій зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

Громадо! Над ліквідацією наслідків негоди працюють усі служби міста: ДСНС (28 осіб), 6 одиниць техніки, Міськліфтсвітло... Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Thursday, August 5, 2021

Як повідомив директор Кам’янець-Подільського історичного музею-заповіднику Олександр Заремба, дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах.

Фото: буревій зірвав накриття башти у Кам'янець-Подільській фортеці (vdalo.info)