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Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій

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Кам'янець-Подільський, П'ятниця 06 серпня 2021 10:05
Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій Фото: у Кам'янці-Подільському сталась негода (vdalo.info)
Автор: Анастасія Рокитна

Буревій накрив Кам'янець-Подільський. В результаті повалені дерева і електроопори, а також знеструмлені вулиці та пошкоджені дахи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кам'янець-Подільської міської ради.

У місті повалені дерева і обірвані дроти, а також зірвано дахи на Вокзальній, Хмельницькій вулицях, по провулку Новий. У жителів міста проблеми з газопостачанням.

Фото: у місті погіршилась погода (kam-pod.gov)

Буревій зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

Громадо! Над ліквідацією наслідків негоди працюють усі служби міста: ДСНС (28 осіб), 6 одиниць техніки, Міськліфтсвітло...

Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Thursday, August 5, 2021

Як повідомив директор Кам’янець-Подільського історичного музею-заповіднику Олександр Заремба, дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах.

Фото: буревій зірвав накриття башти у Кам'янець-Подільській фортеці (vdalo.info)

Нагадаємо, у західних областях України очікуються зливи. В результаті можливі підтоплення та селеві потоки.

Зазначимо, сьогодні будуть дощі майже по всій Україні та похолодання на заході.

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