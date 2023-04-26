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Камалия рассказала, с кем остались ее дети после развода с мужем-миллиардером

С кем остались дети Камалии после развода (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская певица Камалия удивила новостью о разводе с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Пара пыталась удержать брак, однако не удалось. Теперь звезда рассказала, с кем остались их дочери Арабелла и Мирабелла.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Певица поздравила своих детей с Днем дочери и рассказала, как по ним скучает. Свое поздравление она дополнила фотографией с девушками и Захуром.

"Поздравляю всех дочерей и родителей Украины с Днем дочери! Мечтаю, чтобы все мы были счастливы! Как же нам с Захуром посчастливилось быть родителями наших волшебных принцесс Арабеллы и Мирабеллы!" - написала она.

Кроме того, звезда сообщила, что сейчас Арабелла и Мирабелла вместе с папой Захуром в Лондоне. Там девушки учатся, потому что онлайн-образование неэффективно, убеждена Камалия.

"А я уже очень скучаю, мои дочки вернулись с папой в Лондон, ведь школу никто не отменял. Мы твердо решили с Захуром: если школы в Украине начнут работать офлайн, мы не будем ждать окончания войны, а с сентября вернем девочек в Киев. Мы четко понимаем, что онлайн-обучение абсолютно не эффективно, дети должны посещать школу!" - считает Камалия.

Дочери Камалии находятся в Лондоне вместе с папой (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Напомним, что причиной развода Камалии и Захура стало то, что в паре "возникли трудности, которые они не смогли преодолеть".

"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке, при этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы", - подчеркнула артистка.

СМИ предполагают, что развод произошел из-за дочери-россиянки Захура (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

До сообщения о разводе Камалия рассказала о серьезном конфликте с мужем за 20 лет брака. Причиной ссоры стала дочь миллиардера от первого брака с россиянкой.

Камалия вышла замуж за британско-украинского миллиардера в 2003 году.

В 2013 году она родила двойню - девочек назвали Арабелла и Мирабелла.

Раньше мы рассказывали, с кем Ахтем Сеитаблаев завел новые отношения после развода.

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стосункирозлученняКамалия