В Каменском для переселенцев из Селидовской громады продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Фото: В Каменском продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Каменское стало вторым домом для многих вынужденных переселенцев. Для людей, которые ранее жили в Селидовской громаде, Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы. Выдачи осуществляются в местном хабе "Селидово UA". Получить помощь могут переселенцы, которые обслуживаются в этом хабе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.