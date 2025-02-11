У Кам’янському для переселенців із Селидівської громади продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова

Фото: У Кам’янському продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Кам’янське стало другим домом для багатьох вимушених переселенців. Для людей, які раніше жили у Селидівський громаді, Фонд Ріната Ахметова передав продуктові набори. Видачі здійснюються у місцевому хабі "Селидове UA". Отримати допомогу можуть переселенці, які обслуговуються у цьому хабі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.