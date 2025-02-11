У Кам’янському для переселенців із Селидівської громади продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова
Кам’янське стало другим домом для багатьох вимушених переселенців. Для людей, які раніше жили у Селидівський громаді, Фонд Ріната Ахметова передав продуктові набори. Видачі здійснюються у місцевому хабі "Селидове UA". Отримати допомогу можуть переселенці, які обслуговуються у цьому хабі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м’ясо, паштет, печиво.
З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 мільйонів продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.