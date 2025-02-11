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У Кам’янському для переселенців із Селидівської громади продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова

Вівторок 11 лютого 2025 15:43
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У Кам’янському для переселенців із Селидівської громади продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова Фото: У Кам’янському продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Кам’янське стало другим домом для багатьох вимушених переселенців. Для людей, які раніше жили у Селидівський громаді, Фонд Ріната Ахметова передав продуктові набори. Видачі здійснюються у місцевому хабі "Селидове UA". Отримати допомогу можуть переселенці, які обслуговуються у цьому хабі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м’ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 мільйонів продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Каменское Рінат Ахметов
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