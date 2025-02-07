Kalush Orchestra оправдались после скандала с отказом поддержать сбор средств для ВСУ

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистов.

Накануне блогерша Алина Солнцева заявила, что группа Kalush Orchestra отказалась поддержать ее сбор средств на дрон "Дзига" для украинских военных. Она планировала разыграть гитару с автографами музыкантов, которую ранее приобрела на аукционе в Валенсии, и обратилась к группе с просьбой помочь распространить информацию.

Однако в ответ получила отказ. Представители Kalush Orchestra объяснили, что группа "не публикует и не распространяет информацию о собраниях, которые касаются оружия".

Это вызвало волну возмущения не только среди самой блогерши, но и среди украинцев и представителей шоу-бизнеса, которые активно поддерживают ВСУ.

В официальном заявлении музыканты отметили, что за последние три года аккумулировали около 80 миллионов гривен для Сил обороны Украины, часть из которых - их собственные средства.

Kalush Orchestra сделали заявление (фото: instagram.com/kalush.official)

"Вчера мы получили много негатива по вопросу "донатим ли мы?" (Спойлер: да ≈ 80 млн+ грн за 3 последних года мы аккумулировали для Сил обороны Украины (СОУ), среди которых были и собственные средства). Во-первых, хотим попросить прощения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Простите!", - говорится в заявлении группы.

Победители Евровидения-2022 подчеркнули, что постоянно поддерживают различные инициативы для военных и гражданского населения: от аптечек и кровоостанавливающих средств до закупки БпЛА, оптики, генераторов, РЭБов, авто и другого необходимого оборудования для военных. Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

"Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы. Так, поддержка именно по вышеупомянутым направлениям - это наша позиция, и мы не отрекаемся от нее", - подчеркнули участники группы.

Также Kalush Orchestra отметили, что стараются освещать инициативы, которые соответствуют их принципам, и призвали не сомневаться в их вкладе в помощь стране.