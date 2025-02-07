Kalush Orchestra виправдалися після скандалу з відмовою підтримати збір коштів для ЗСУ

Гурт Kalush Orchestra прокоментував хвилю критики, що виникла після звинувачень у небажанні донатити на допомогу українським військовим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистів.

Напередодні блогерка Аліна Солнцева заявила, що гурт Kalush Orchestra відмовився підтримати її збір коштів на дрон "Дзиґа"для українських військових. Вона планувала розіграти гітару з автографами музикантів, яку раніше придбала на аукціоні у Валенсії, і звернулася до гурту з проханням допомогти поширити інформацію.

Однак у відповідь отримала відмову. Представники Kalush Orchestra пояснили, що гурт "не публікує та не поширює інформацію про збори, які стосуються зброї".

Це викликало хвилю обурення не лише серед самої блогерки, а й серед українців та представників шоу-бізнесу, які активно підтримують ЗСУ.

В офіційній заяві музиканти наголосили, що за останні три роки акумулювали близько 80 мільйонів гривень для Сил оборони України, частина з яких - їхні власні кошти.

Kalush Orchestra зробили заяву (фото: instagram.com/kalush.official)

"Вчора ми отримали багато негативу стосовно питання "чи донатимо ми?". (Спойлер: так ≈ 80 млн+ грн за 3 останні роки ми акумулювали для Сил оборони України (СОУ), серед яких були і власні кошти). По-перше, хочемо попросити вибачення. Нам справді шкода, що наші слова і комунікація принесли стільки негативу. Вибачте!", - йдеться у заяві гурту.

Переможці Євробачення-2022 підкреслили, що постійно підтримують різні ініціативи для військових та цивільного населення: від аптечок і кровоспинних засобів до закупівлі БпЛА, оптики, генераторів, РЕБів, авто та іншого необхідного обладнання для військових. Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

"Ми добре розуміємо, завдяки кому можемо займатись творчістю, завдяки кому ще стоять українські міста та села і завдяки кому ми ще досі взагалі живі. Так, підтримка саме по вищезазначених напрямках - це наша позиція, і ми не зрікаємось її", - підкреслили учасники гурту.

Також Kalush Orchestra зазначили, що намагаються висвітлювати ініціативи, які відповідають їхнім принципам, і закликали не сумніватися в їхньому внеску в допомогу країні.