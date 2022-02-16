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KALUSH звернувся до Аліни Паш у День єднання: "ми дуже сильна нація" (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

16 лютого 2022 року в Україні вперше відзначають День єднання. Відсьогодні це свято відзначатимуть на державному рівні щороку.

Українці, у тому числі зірки шоу-бізнесу, організовують флешмоби у соціальних мережах, підкріплюючи свої патріотичні публікації хештегом #UAразом.

Фронтмен гуртів KALUSH і KALUSH Orchestra Олег Псюк, після скандалу з Нацвідбором на Євробачення 2022, теж написав звернення з нагоди свята.

"Йо! Сьогодні День єднання - об‘єднується вся Україна! Ми дуже сильна нація! І в цей день ми можемо показати всьому світу, що ми єдині!" - написав музикант у своєму Instagram.

"У нас було дуже багато концертів по всій Україні. Ми проїхали країну "вздовж і впоперек". Кожен концерт качали з різними людьми в різних містах, але в усіх один український вайб і любов до солов’їної #UAразом", - додав Олег.

Олег Псюк підтримав флешмоб у День єднання (фото: instagram.com/kalush.official)

Також він передав челендж іншим учасникам Нацвідбору - Антону Вельбою (WELLBOY) і Аліні Паш, щоб вони підтримали єднання країни.

Останню, до слова, саме KALUSH Orchestra можуть замінити на сцені Євробачення 2022, що відбудеться у Італії в травні. Адже Аліну можуть дискваліфікувати за підробку документів.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш запропонувала KALUSH Orchestra поїхати на Євробачення 2022 у Турин разом. Таку пропозицію зірка озвучила на тлі хвилі хейту у бік учасників Нацвідбору.

"Нам, українцям, потрібно об'єднуватися в такий важливий для нашої країни час!" - закликала Аліна.

Також читайте коментар співачки про загрозу вторгнення Росії в Україну.

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KALUSHАлина Паш