KALUSH звернувся до Аліни Паш у День єднання: "ми дуже сильна нація" (фото)

Фронтмен гуртів KALUSH і KALUSH Orchestra Олег Псюк, після скандалу з Нацвідбором на Євробачення 2022, теж написав звернення з нагоди свята.

"Йо! Сьогодні День єднання - об‘єднується вся Україна! Ми дуже сильна нація! І в цей день ми можемо показати всьому світу, що ми єдині!" - написав музикант у своєму Instagram.

"У нас було дуже багато концертів по всій Україні. Ми проїхали країну "вздовж і впоперек". Кожен концерт качали з різними людьми в різних містах, але в усіх один український вайб і любов до солов’їної #UAразом", - додав Олег.

Олег Псюк підтримав флешмоб у День єднання (фото: instagram.com/kalush.official)

Також він передав челендж іншим учасникам Нацвідбору - Антону Вельбою (WELLBOY) і Аліні Паш, щоб вони підтримали єднання країни.

Останню, до слова, саме KALUSH Orchestra можуть замінити на сцені Євробачення 2022, що відбудеться у Італії в травні. Адже Аліну можуть дискваліфікувати за підробку документів.