ua en ru
Ср, 01 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Названа распространенная привычка №1, которая точно не даст вам выспаться

Среда 01 января 2025 11:35
UA EN RU
Названа распространенная привычка №1, которая точно не даст вам выспаться Фото: Как быстро заснуть и качественно отдохнуть ночью (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Если ночью вам трудно погрузиться в сон или вы заметили, что не отдыхаете ночью качественно, во всем может быть виноват ваш смартфон. Так как быстро заснуть и видеть хорошие сны без просыпаний?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Как быстро заснуть и качественно отдохнуть?

Ни для кого уже не секрет, что телефон, в который вы смотрите на ночь, только помешает вашему сну.

Эксперт по сну Сэмми Марго советует убедиться, что в вашей спальне нет смартфона. Откажитесь от него, по крайней мере за час до того, как вы ляжете в постель.

"Оставьте свой телефон (и любые другие устройства) в другой комнате, чтобы ваша спальня стала местом для отдыха, предназначенным исключительно для сна", - говорит специалист.

Вместо того, чтобы проводить время перед экраном, расслабьтесь с помощью мероприятий, которые способствуют этому.

Попробуйте почитать книгу, практиковать внимательность или осторожно потянуться.

Создание этого вечернего ритуала сигнализирует вашему мозгу, что пришло время расслабиться, помогая вам естественным образом перейти в состояние релаксации и заставить легче заснуть и насладиться целой ночью восстановительного отдыха.

Если вы решите начать листать соцсети прямо перед сном, вы рискуете нарушить свой сон.

"Эта привычка может существенно нарушить естественный цикл сна и бодрствования вашего тела, оставляя вас беспокойными. Вы будете ворочаться, вместо того, чтобы погружаться в глубокий восстановительный сон", - сказала Марго.

Дело в том, что яркий голубой свет от экранов препятствует выработке мелатонина, гормона, который отвечает за регуляцию сна.

Кроме того, бесконечный поток видео поддерживает мозг активным и задействованным, затрудняя его расслабление.

Кстати, эксперт рассказала, почему люди часто просыпаются в 4 утра и что с этим делать.

Также мы писали, что нельзя есть после 6 вечера, чтобы хорошо спать.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спальня Здоровье Советы
NEWS
ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго
ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго