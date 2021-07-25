Три Спаса і багато вихідних поспіль: всі свята серпня і скільки будемо відпочивати
У серпні 2021 на українців чекає багато вихідних днів поспіль завдяки святкуванню Дня Незалежності України, яке цього року буде у вівторок. Таким чином нас чекає чотири дні для відпочинку, один з яких доведеться відпрацювати.
Скільки вихідних, робочих днів буде в серпні, які важливі свята ми будемо відзначати наприкінці літа - читайте нижче в нашому матеріалі.
Скільки буде вихідних і робочих днів у серпні 2021
Всього в місяці буде 31 день, з яких 21 робочий і 10 - вихідних. Відпочивати ми будемо з 21 по 24 серпня, але 23-е число відпрацюємо в суботу, 28-го.
Вихідними в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Колаж РБК-Україна: Календар вихідних і робочих днів у серпні 2021
Найважливіші свята в серпні
Українці традиційно наприкінці літа відсвяткують Три Спаса - Медовий (Маковій), Яблучний і Горіховий (Хлібний). У православній церкві ці дні пов'язані з початком Успенського посту, Преображенням Господнім і Успінням Пресвятої Богородиці.
Звичайно ж головною подією серпня стане святкування 30-річчя з Дня Незалежності України, 24 серпня, якому передуватиме День Державного Прапора України 23 серпня.
Всі свята серпня 2021
- 1 серпня - День інкасатора; День Повітряних сил Збройних сил України
- 2 серпня - Ільїн день; День аеромобільних військ
- 5 серпня - Міжнародний день світлофора
- 8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; День працівників ветеринарної медицини; День будівельника
- 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня - Міжнародний день молоді
- 14 серпня - Медовий спас; Початок Успенського посту
- 15 серпня - День археолога
- 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; День пасічника
- 23 серпня - День Державного Прапора України
- 24 серпня - День Незалежності України
- 27 серпня - закінчення Успенського посту
- 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці; День авіації України; День далекобійника
- 29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; День шахтаря.
Раніше ми писали, коли в Україні відзначатиметься Ільїн день, і чому це свято таке особливе.
Також експерти розповіли, коли слід чекати магнітних бур в серпні, і як від них уберегтися.