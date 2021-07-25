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Три Спаса і багато вихідних поспіль: всі свята серпня і скільки будемо відпочивати

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Неділя 25 липня 2021 12:22
Три Спаса і багато вихідних поспіль: всі свята серпня і скільки будемо відпочивати Фото: Вихідні та свята в серпні 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У серпні 2021 на українців чекає багато вихідних днів поспіль завдяки святкуванню Дня Незалежності України, яке цього року буде у вівторок. Таким чином нас чекає чотири дні для відпочинку, один з яких доведеться відпрацювати.

Скільки вихідних, робочих днів буде в серпні, які важливі свята ми будемо відзначати наприкінці літа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Скільки буде вихідних і робочих днів у серпні 2021

Всього в місяці буде 31 день, з яких 21 робочий і 10 - вихідних. Відпочивати ми будемо з 21 по 24 серпня, але 23-е число відпрацюємо в суботу, 28-го.

Вихідними в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Три Спаса і багато вихідних поспіль: всі свята серпня і скільки будемо відпочивати

Колаж РБК-Україна: Календар вихідних і робочих днів у серпні 2021

Найважливіші свята в серпні

Українці традиційно наприкінці літа відсвяткують Три Спаса - Медовий (Маковій), Яблучний і Горіховий (Хлібний). У православній церкві ці дні пов'язані з початком Успенського посту, Преображенням Господнім і Успінням Пресвятої Богородиці.

Звичайно ж головною подією серпня стане святкування 30-річчя з Дня Незалежності України, 24 серпня, якому передуватиме День Державного Прапора України 23 серпня.

Всі свята серпня 2021

  • 1 серпня - День інкасатора; День Повітряних сил Збройних сил України
  • 2 серпня - Ільїн день; День аеромобільних військ
  • 5 серпня - Міжнародний день світлофора
  • 8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; День працівників ветеринарної медицини; День будівельника
  • 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня - Міжнародний день молоді
  • 14 серпня - Медовий спас; Початок Успенського посту
  • 15 серпня - День археолога
  • 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; День пасічника
  • 23 серпня - День Державного Прапора України
  • 24 серпня - День Незалежності України
  • 27 серпня - закінчення Успенського посту
  • 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці; День авіації України; День далекобійника
  • 29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; День шахтаря.

Раніше ми писали, коли в Україні відзначатиметься Ільїн день, і чому це свято таке особливе.

Також експерти розповіли, коли слід чекати магнітних бур в серпні, і як від них уберегтися.

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