Три Спаса і багато вихідних поспіль: всі свята серпня і скільки будемо відпочивати

У серпні 2021 на українців чекає багато вихідних днів поспіль завдяки святкуванню Дня Незалежності України, яке цього року буде у вівторок. Таким чином нас чекає чотири дні для відпочинку, один з яких доведеться відпрацювати.

Скільки вихідних, робочих днів буде в серпні, які важливі свята ми будемо відзначати наприкінці літа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Скільки буде вихідних і робочих днів у серпні 2021

Всього в місяці буде 31 день, з яких 21 робочий і 10 - вихідних. Відпочивати ми будемо з 21 по 24 серпня, але 23-е число відпрацюємо в суботу, 28-го.

Вихідними в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Колаж РБК-Україна: Календар вихідних і робочих днів у серпні 2021

Найважливіші свята в серпні

Українці традиційно наприкінці літа відсвяткують Три Спаса - Медовий (Маковій), Яблучний і Горіховий (Хлібний). У православній церкві ці дні пов'язані з початком Успенського посту, Преображенням Господнім і Успінням Пресвятої Богородиці.

Звичайно ж головною подією серпня стане святкування 30-річчя з Дня Незалежності України, 24 серпня, якому передуватиме День Державного Прапора України 23 серпня.

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