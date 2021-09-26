Календар свят на жовтень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати

У жовтні 2021 року українці отримають додаткові вихідні дні в середині місяця. День захисника України відзначається 14 жовтня і цей день – офіційно вихідний. У 2021 році цей день випадає на четвер. Наступну п'ятницю за ним вирішили теж зробити вихідним днем, а відпрацювання цього дня перенесено на наступну суботу, 23 жовтня.
Які важливі свята та пам'ятні дати відзначатимемо у жовтні 2021 року – читайте в матеріалі нижче.
У жовтні - 31 день. З них робочими будуть 20 днів, а вихідних – 11 днів. 13 жовтня - скорочений робочий день на одну годину. Вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31
1 жовтня Міжнародний день літніх людей
1 жовтня Міжнародний День музики
1 жовтня Всесвітній день посмішки
1 жовтня Всесвітній день вегетаріанства
1 жовтня Міжнародний день кави
1 жовтня Міжнародний день балету
2 жовтня Міжнародний день ненасильства
2 жовтня Міжнародний день соціального педагога
3 жовтня День працівників освіти
3 жовтня Всесвітній день грибника
3 жовтня Всесвітній день тверезості
4 жовтня Міжнародний День лікаря
4 жовтня Міжнародний День архітектора
4 жовтня Всесвітній тиждень космосу
4 жовтня Всесвітній день тварин
4 жовтня Міжнародний День лікаря
5 жовтня Всесвітній день вчителів
8 жовтня День юриста
9 жовтня Всесвітній День пошти
9 жовтня День рієлтора
10 жовтня День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
10 жовтня День художника
10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я
10 жовтня День працівників стандартизації та метрології
10 жовтня Європейський день боротьби проти смертної кари
10 жовтня Всесвітній день бездомних
11 жовтня Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих
11 жовтня Міжнародний день дівчаток
11 жовтня Всесвітній день боротьби з ожирінням
12 жовтня День кадрового працівника
13 жовтня Всесвітній день зі зменшення небезпеки лих
14 жовтня День захисника України
14 жовтня День Українського козацтва
14 жовтня Всесвітній день стандартів
14 жовтня Всесвітній день зору
15 жовтня Міжнародний день сільської жінки
15 жовтня Міжнародний день білої тростини
15 жовтня Всесвітній день боротьби з раком грудей
16 жовтня Всесвітній день продовольства
16 жовтня День анестезіолога
16 жовтня День працівників целюлозно-паперової промисловості
16 жовтня Міжнародний день хліба
17 жовтня День працівників харчової промисловості
17 жовтня Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
20 жовтня Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
20 жовтня Міжнародний день авіадиспетчера
20 жовтня Міжнародний день кухаря
21 жовтня Міжнародний день кредитних спілок
23 жовтня День рекламіста (День працівників реклами)
24 жовтня Всесвітній День інформації про розвиток
24 жовтня День організації Об'єднаних Націй
25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир
24 - 30 жовтня - тиждень роззброєння
25 жовтня День маркетолога
28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників
28 жовтня Міжнародний день анімації
29 жовтня День працівників служби позавідомчої охорони
29 жовтня Всесвітній день боротьби з інсультом
31 жовтня День автомобіліста і дорожника
31 жовтня Міжнародний день Чорного моря
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимемо у жовтні 2021 року.
А також розповідали про те, хто буде відзначати дні ангела в жовтні і як правильно назвати дитину.