Календар свят на жовтень 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати

У жовтні 2021 року українці отримають додаткові вихідні дні в середині місяця. День захисника України відзначається 14 жовтня і цей день – офіційно вихідний. У 2021 році цей день випадає на четвер. Наступну п'ятницю за ним вирішили теж зробити вихідним днем, а відпрацювання цього дня перенесено на наступну суботу, 23 жовтня.

Які важливі свята та пам'ятні дати відзначатимемо у жовтні 2021 року – читайте в матеріалі нижче.

31 жовтня День автомобіліста і дорожника

29 жовтня Всесвітній день боротьби з інсультом

28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників

25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир

24 жовтня Всесвітній День інформації про розвиток

23 жовтня День рекламіста (День працівників реклами)

20 жовтня Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози

17 жовтня Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

15 жовтня Всесвітній день боротьби з раком грудей

13 жовтня Всесвітній день зі зменшення небезпеки лих

11 жовтня Всесвітній день боротьби з ожирінням

11 жовтня Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих

10 жовтня Європейський день боротьби проти смертної кари

10 жовтня День працівників стандартизації та метрології

У жовтні - 31 день. З них робочими будуть 20 днів, а вихідних – 11 днів. 13 жовтня - скорочений робочий день на одну годину. Вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимемо у жовтні 2021 року.

А також розповідали про те, хто буде відзначати дні ангела в жовтні і як правильно назвати дитину.