Дні ангела у жовтні 2021: як назвати дитину і кого вітати з іменинами
День ангела (іменини) - це особисте свято у православних і католиків. Воно припадає на день, у який церква відзначає пам'ять однойменного святого.
При цьому у народі вважається, що малюка потрібно називати ім'ям саме того святого, в чий день він народився. Це подарує дитині заступництво, удачу і щастя.
Повний календар днів ангела на жовтень 2021, який допоможе вам обрати ім'я для своєї доньки чи сина, а також не забути привітати рідних і друзів - у матеріалі Styler нижче.
Іменини у жовтні за православним календарем
- 1 жовтня - Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Єфросинія, Іларіон, Іван, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія
- 2 жовтня - Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Марія, Микола, Ніл, Трохим, Федір
- 3 жовтня - Олександр, Іларіон, Іван, Михайло, Олег, Тетяна, Федір
- 4 жовтня - Агнія, Олександр, Олексій, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Кіндрат, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро
- 5 жовтня - Олександр, Веніамін, Іона, Ісаак, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Параска, Петро, Федір, Феофан
- 6 жовтня - Іван, Андрій, Антон, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро
- 7 жовтня - Авраам, Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Спиридон, Степан, Текля
- 8 жовтня - Сергій, Опанас, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Феодосій
- 9 жовтня - Іван, Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихон
- 10 жовтня - Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Никон, Петро, Сава, Сергій, Федір
- 11 жовтня - Олександр, Ганна, Валентин, Василь, В'ячеслав, Іларіон, Кирило, Марк, Марія, Никон, Тетяна, Харитон
- 12 жовтня - Іван, Феофан
- 13 жовтня - Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Серафим, Семен
- 14 жовтня - Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Федір
- 15 жовтня - Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Касьян, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків
- 16 жовтня - Денис, Іван, Павло, Петро, Рустик, Феодосія
- 17 жовтня - Василь, Вероніка, Володимир, Гурій, Дмитро, Єрофій, Іона, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків
- 18 жовтня - Олександра, Олексій, Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Євдоким, Іона, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Петро, Тихон, Філіп
- 19 жовтня - Фома, Іван, Макар
- 20 жовтня - Дем'ян, Іона, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан
- 21 жовтня - Амвросій, Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Іона, Ісидор, Марія, Надія, Микола, Павло, Пахом, Пелагея, Петро, Серафим, Таїсія, Тетяна, Трифон
- 22 жовтня - Авраам, Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків
- 23 жовтня - Андрій, Антон, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків
- 24 жовтня - Олександр, Амвросій, Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Никон, Феофан, Філіп
- 25 жовтня - Олександр, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартін, Микола, Тарас, Феодосій, Федот
- 26 жовтня - Антон, Веніамін, Злата, Інокентій, Короп, Микита, Микола, Трохим
- 27 жовтня - Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Параска, Петро, Святослав
- 28 жовтня - Афанасій, Дмитро, Денис, Юхим, Іван, Семен
- 29 жовтня - Олексій, Георгій, Євген, Іван, Леонтій, Терентій
- 30 жовтня - Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Ісидор, Кузьма, Лазар, Леонтій
- 31 жовтня - Лука, Андрій, Гаврило, Давид, Єфросинія, Єлизавета, Йосип, Злата, Микола, Сергій, Семен, Федір, Юліан
Цікавий факт про іменини
Традиція святкування іменин в Україні відома ще з XVII століття.
Зазвичай перед святом сім'я варила пиво і пекла іменинні пироги і короваї. В день самого свята іменинник зі своїми рідними ходив до церкви на службу, замовляв молебень за здоров'я, ставив свічки і молився біля ікони свого небесного покровителя.
Нагадаємо, раніше ми публікували церковний календар на жовтень 2021 року, та розповідали, які свята будемо відзначати в Україні.
Додамо також, що у жовтні українців чекають довгі вихідні з відпрацюванням.