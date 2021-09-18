Дні ангела у жовтні 2021: як назвати дитину і кого вітати з іменинами

День ангела (іменини) - це особисте свято у православних і католиків. Воно припадає на день, у який церква відзначає пам'ять однойменного святого.

При цьому у народі вважається, що малюка потрібно називати ім'ям саме того святого, в чий день він народився. Це подарує дитині заступництво, удачу і щастя.