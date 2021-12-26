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Календар свят на січень 2022: скільки будемо відпочивати і що святкувати

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Неділя 26 грудня 2021 10:32
Календар свят на січень 2022: скільки будемо відпочивати і що святкувати Календар свят і пам'ятних дат на січень 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Новий 2022 рік почнеться з вихідних, оскільки 1 січня випадає на суботу. Наступні два дні теж будуть вихідними, і українці повернуться на роботу тільки у вівторок, 4 січня.

Далі вихідними стануть 7, 8 і 9 січня – на честь Різдва за григоріанським календарем. Наступний робочий день буде 10 січня.

Які свята та важливі пам'ятні дати відзначатимемо у січні 2022 року – читайте в матеріалі нижче.

У січні буде 19 робочих і 12 вихідних днів. Відпочивати будемо: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 січня.

Календар свят на січень 2022

1 січня – Новий Рік

1 січня - Всесвітній день миру

1 січня - Всесвітній день сім'ї

5 січня - Міжнародний день бойскаутів

6 січня - Святвечір

7 січня - Різдво Христове

7 січня - Міжнародний день програмістів

9 січня - Міжнародний день хореографів

11 січня - Міжнародний день "Дякую"

14 січня - Старий Новий Рік

15 січня – день народження Вікіпедії

19 січня – Хрещення

20 січня - День Автономної Республіки Крим

21 січня - Міжнародний день обіймів

22 січня - День Соборності та свободи України

23 січня - Всесвітній день снігу

25 січня - Тетянин день

26 січня - Всесвітній день митниці

26 січня - День працівники контрольно-ревізійної служби України

26 січня - Всесвітній день екологічної освіти

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня - Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня - День пам'яті Героїв Крут

29 січня - День працівники пожежної охорони

31 січня - Міжнародний день ювеліра

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився графік вихідних днів на Різдво і Новий Рік.

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