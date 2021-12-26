ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Календарь праздников на январь 2022: сколько будем отдыхать и что отмечать

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 10:32
Календарь праздников на январь 2022: сколько будем отдыхать и что отмечать Календарь праздников и памятных дат на январь 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новый 2022 год начнется с выходных, так как 1 января выпадает на субботу. Следующие два дня тоже будут выходными, и украинцы вернутся на работу только во вторник, 4 января.

Далее выходными станут 7, 8 и 9 января – в честь Рождества по григорианскому календарю. Следующий рабочий день будет 10 января.

Какие праздники и важные памятные даты будем отмечать в январе 2022 года – читайте в материале ниже.

В январе будет 19 рабочих и 12 выходных дней. Отдыхать будем: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 января.

Календарь праздников на январь 2022

1 января – Новый год

1 января – Всемирный день мира

1 января – Всемирный день семьи

5 января – Международный день бойскаутов

6 января – Сочельник

7 января – Рождество Христове

7 января – Международный день программистов

9 января – Международный день хореографов

11 января – Международный день "спасибо"

14 января – Старый Новый год

15 января – день рождения Википедии

19 января – Крещение

20 января – День Автономной Республики Крым

21 января – Международный день объятий

22 января – День Соборности и Свободы Украины

23 января – Всемирный день снега

25 января – Татьянин день

26 января – Всемирный день таможни

26 января – День работники контрольно-ревизионной службы Украины

26 января – Всемирный день экологического образования

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

28 января – Международный день защиты персональных данных

29 января – День памяти героев Крут

29 января – День работники пожарной охраны

31 января – Международный день ювелира

Напомним, ранее мы писали о том, что появился график выходных дней на Рождество и Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
праздники
LITE
Праздник 26 декабря: что строго запрещено, традиции и кого нужно обязательно поздравить
Праздник 26 декабря: что строго запрещено, традиции и кого нужно обязательно поздравить