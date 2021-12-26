Календарь праздников на январь 2022: сколько будем отдыхать и что отмечать

Новый 2022 год начнется с выходных, так как 1 января выпадает на субботу. Следующие два дня тоже будут выходными, и украинцы вернутся на работу только во вторник, 4 января.

Далее выходными станут 7, 8 и 9 января – в честь Рождества по григорианскому календарю. Следующий рабочий день будет 10 января.