Календар краси на жовтень 2021: коли не варто йти до перукаря

1 жовтня - не підходить для поспішних рішень і термінових стрижок. Не варто йти до перукаря, бо стрижка може погіршити зір і загальний стан здоров'я. Кардинальна зміна іміджу приверне негативну енергетику. Не варто фарбувати волосся або проводити з ними інші процедури.

2 жовтня - всі маніпуляції з волоссям будуть невдалими та можуть спотворити зовнішній вигляд. Фарбувати волосся в натуральні відтінки та оздоровчі процедури – можна.

3 жовтня - нова стрижка або зачіска додасть сил і впевненості, оздоровить волосся і додасть їм блиску. Забарвлення, Тонування або відновлення волосся – привернуть удачу і щастя.

4 жовтня - не дуже вдалий для стрижок, можна залучити невдачі. Можна фарбувати волосся або проводити процедури з використанням хімічних складів.

5 жовтня - стрижки будуть вдалими, разом з волоссям підуть негативні емоції та проблеми. Не варто міняти колір волосся.

6 жовтня - невдалий день для стрижки, можна втратити енергію. Можна зміцнювати волосся, і проводити процедури для зміцнення.

7 жовтня - вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям, можна експериментувати та змінювати імідж кардинально.

8 жовтня - не варто планувати похід до перукаря, волосся можуть втратити здоров'я. Можна фарбувати та проводити процедури натуральними засобами.

9 жовтня - не варто піддаватися ідеї про зміну іміджу, волосся втратять вигляд і всі процедури з волоссям можуть зіпсувати здоров'я.

10 жовтня - ідеальний день для відвідування перукарні. Можна стригти волосся, фарбувати, робити завивки, експериментувати. Косметичні процедури додадуть удачі та матеріального благополуччя.

11 жовтня - стрижка і навіть підрівнювання волосся небажано. День не підходить для будь-яких процедур з волоссям.

12 жовтня - стрижки будуть вдалими, оздоровлять волосся. Експерименти з зачісками підвищать авторитет, залучать удачу.

13 жовтня - зачіски шкоди не завдадуть, але вдалий результат не гарантований. Не варто робити та косметичні процедури. Є ризик захворіти.

14 жовтня - стрижка може відбитися на структурі волосся. Але фарбувати волосся і проводити оздоровчі процедури – можна.

15 Жовтня - стрижки будуть вдалими, косметичні процедури й фарбування принесуть удачу в особистих відносинах.

16 жовтня - день підходить для фарбування і завивки волосся, відновлювальних і оздоровчих процедур. Дуже коротко обстригати волосся не варто - може послабити.

17 Жовтня - хороший день для кардинальних змін у зовнішності. Можна міняти імідж, зачіску.

18 жовтня - стрижка в цей день принесе удачу і фінансові радості, а волосся стануть живими та блискучими. Не варто фарбувати волосся.

19 жовтня - стрижка або Нова укладка принесе удачу. Фарбування і косметичні процедури толку не принесуть.

20 жовтня - похід до перукаря може сьогодні засмутити, не варто робити кардинальні зміни стилю, фарбувати або завивати волосся.

21 жовтня - не варто міняти зачіску, стригти волосся, фарбувати або завивати – всі ці процедури можуть принести неприємності та зраду.

22 жовтня - стрижки будуть ефектними та привабливими, принесуть підвищену увагу з боку протилежної статі. Можна проводити експерименти, завивати та фарбувати волосся.

23 жовтня - відкладіть похід до перукаря на інший день, оскільки всі маніпуляції з волоссям можуть принести погіршення здоров'я. Можна зробити тільки оздоровчі процедури.

24 Жовтня - стрижки та зміна зачіски в цей день принесуть конфлікти та невдачі.

25 жовтня - міняти імідж не варто, бо зачіска не дасть позитивного результату. Небажано фарбувати або завивати.

26 жовтня - найвдаліший день для зміни зачіски, можна стригтися, фарбуватися, завиватися. Зміна іміджу принесе настрій і удачу, а волосся стануть здоровими та блискучими.

27 жовтня - вдалими будуть всі маніпуляції з волоссям, від стрижок до оздоровлення. У цей день зміна іміджу допоможе поліпшити фінансові справи.

28 жовтня - агресивний день, не варто відвідувати перукаря і стригтися. Можна здійснювати оздоровчі процедури або трохи підфарбувати локони.

29 жовтня - утримайтеся від серйозних змін зачіски, стрижки можуть залучити хвороби та зіпсувати стан волосся. Можна фарбувати або оздоровлювати волосся.

30 жовтня - невдалий похід до перукаря, стрижка може погіршити здоров'я і залучити негативну енергетику.

31 Жовтня - відкладіть похід до перукаря на інший день, можуть бути проблеми зі здоров'ям. Можна займатися оздоровленням волосся.