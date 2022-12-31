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Календарь главных событий 2023 года: когда Троица, Пасха и другие праздники

Праздники 2023 года (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине действует календарь главных праздников, которые отмечаются на государственном уровне, и в мирное время являются дополнительными выходными. Таких с 2022 уже двенадцать благодаря внедрению нового праздника.

Узнайте главные для украинцев даты в 2023 году - ниже в материале Styler.

Будут ли дополнительные выходные на Новый год и Рождество?

1 января 2023 года выпадает на воскресенье. Как правило, согласно статье 73 "Кодекса законов о труде", следующий за ним понедельник должен быть тоже выходным.

Однако из-за военного положения, которое третий раз продлили в ноябре на 90 дней (будет действовать до 19 февраля), такой норматив отменен.

То же касается и Рождества, 7 января, которое мы будем праздновать в субботу. Следующий понедельник дополнительным выходным не будет.

Что известно о новом празднике

28 июля в Украине уже во второй раз отметят День Украинской государственности.

Праздник установлен Указом президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021, подписанным во время торжеств к тридцатой годовщине независимости Украины.

Во время выступления на праздничном заседании Верховной Рады Украины сообщил, что День Украинской государственности станет выходным днем.

Дать всех праздников 2023 года

  • 1 января – Новый год
  • 7 января – Рождество
  • 8 марта – Международный женский день
  • 16 апреля – Пасха
  • 1 мая – День труда
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
  • 28 июня – День Конституции Украины
  • 4 июня – Троица (Пятидесятница)
  • 28 июля – День Украинской Государственности
  • 24 августа – День независимости Украины
  • 14 октября – День защитника Украины.
  • 25 декабря – Рождество Христово

Раньше мы писали, что нужно обязательно сделать перед Новым годом. Психолог назвала техники для привлечения успеха.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в январе 2023 года.

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