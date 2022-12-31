Календарь главных событий 2023 года: когда Троица, Пасха и другие праздники

Будут ли дополнительные выходные на Новый год и Рождество?

1 января 2023 года выпадает на воскресенье. Как правило, согласно статье 73 "Кодекса законов о труде", следующий за ним понедельник должен быть тоже выходным.

Однако из-за военного положения, которое третий раз продлили в ноябре на 90 дней (будет действовать до 19 февраля), такой норматив отменен.

То же касается и Рождества, 7 января, которое мы будем праздновать в субботу. Следующий понедельник дополнительным выходным не будет.

Что известно о новом празднике

28 июля в Украине уже во второй раз отметят День Украинской государственности.

Праздник установлен Указом президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021, подписанным во время торжеств к тридцатой годовщине независимости Украины.

Во время выступления на праздничном заседании Верховной Рады Украины сообщил, что День Украинской государственности станет выходным днем.

Дать всех праздников 2023 года