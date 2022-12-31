Календарь главных событий 2023 года: когда Троица, Пасха и другие праздники

В Украине действует календарь главных праздников, которые отмечаются на государственном уровне, и в мирное время являются дополнительными выходными. Таких с 2022 уже двенадцать благодаря внедрению нового праздника.
Узнайте главные для украинцев даты в 2023 году - ниже в материале Styler.
1 января 2023 года выпадает на воскресенье. Как правило, согласно статье 73 "Кодекса законов о труде", следующий за ним понедельник должен быть тоже выходным.
Однако из-за военного положения, которое третий раз продлили в ноябре на 90 дней (будет действовать до 19 февраля), такой норматив отменен.
То же касается и Рождества, 7 января, которое мы будем праздновать в субботу. Следующий понедельник дополнительным выходным не будет.
28 июля в Украине уже во второй раз отметят День Украинской государственности.
Праздник установлен Указом президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021, подписанным во время торжеств к тридцатой годовщине независимости Украины.
Во время выступления на праздничном заседании Верховной Рады Украины сообщил, что День Украинской государственности станет выходным днем.
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