Яку їжу дати дитині з собою в школу: варіанти здорового та поживного обіду

Зазвичай школярі багато часу проводять на навчанні, гуртках чи додаткових курсах. Тому у цей час їм потрібно отримувати всі необхідні поживні речовини, щоб залишатися активними та здоровими.
Тому батьки повинні зібрати корисний ланч-бокс своїй дитині, повідомляють "Вікна".
Овочі та фрукти
Важливо, аби половину раціону дитини складали овочі та фрукти. Зокрема, має бути один сезонний фрукт — груша, яблуко, ягода, апельсин або банан.
Також два овочі — морква, редис, огірок, солодкий перець або стручкова квасоля. Можна давати не тільки свіжі овочі, а й запечені чи тушковані.
Цільнозернові продукти
Четвертину тарілки мають займати цільнозернові продукти — каші, хліб, хлібці, лаваш з висівками.
Такі продукти корисніші, бо містять більше клітковини та мікроелементів, ніж оброблене зерно.
Білкові продукти
Також покладіть білкові продукти. Зокрема, це може бути м’ясо, птиця, риба, бобові, яйця.
Потрібно надавати перевагу продуктам, які не зіпсуються впродовж кількох годин.
Горіхи та насіння соняшника чи гарбуза забезпечать енергією для активної розумової праці на уроках.
Які продукти мають бути у ланч-боксі (vikna)
Кисломолочні продукти
Твердий сир, йогурт або кефір без наповнювача підживлять корисну мікрофлору кишківника.
Важливо, аби дитина з'їла кисломолочні продукти впродовж перших кількох годин перебування у школі, інакше вони можуть зіпсуватися.
Вода
Пляшка питної води завжди повинна бути у портфелі дитини.
Не зловживайте солодкими газованими та енергетичними напоями, адже вони містять забагато цукру.
Окрім того, якщо дитина не може брати їжу з дому, то обговоріть разом, де можна пообідати.
Що покласти у ланч-бокс дитині (vikna)
Раніше ми називали продукти, які варто їсти не частіше одного разу на місяць.
Також ми писали, кому категорично не можна пити молоко.