Яку їжу дати дитині з собою в школу: варіанти здорового та поживного обіду

Зазвичай школярі багато часу проводять на навчанні, гуртках чи додаткових курсах. Тому у цей час їм потрібно отримувати всі необхідні поживні речовини, щоб залишатися активними та здоровими.

Що покласти у ланч-бокс дитині (vikna)

Окрім того, якщо дитина не може брати їжу з дому, то обговоріть разом, де можна пообідати.

Не зловживайте солодкими газованими та енергетичними напоями, адже вони містять забагато цукру.

Пляшка питної води завжди повинна бути у портфелі дитини.

Важливо, аби дитина з'їла кисломолочні продукти впродовж перших кількох годин перебування у школі, інакше вони можуть зіпсуватися.

Твердий сир, йогурт або кефір без наповнювача підживлять корисну мікрофлору кишківника.

Які продукти мають бути у ланч-боксі (vikna)

Горіхи та насіння соняшника чи гарбуза забезпечать енергією для активної розумової праці на уроках.

Потрібно надавати перевагу продуктам, які не зіпсуються впродовж кількох годин.

Також покладіть білкові продукти. Зокрема, це може бути м’ясо, птиця, риба, бобові, яйця.

Такі продукти корисніші, бо містять більше клітковини та мікроелементів, ніж оброблене зерно.

Що покласти у ланч-бокс дитині (vikna)

Також два овочі — морква, редис, огірок, солодкий перець або стручкова квасоля. Можна давати не тільки свіжі овочі, а й запечені чи тушковані.

Важливо, аби половину раціону дитини складали овочі та фрукти. Зокрема, має бути один сезонний фрукт — груша, яблуко, ягода, апельсин або банан.

Раніше ми називали продукти, які варто їсти не частіше одного разу на місяць.

Також ми писали, кому категорично не можна пити молоко.