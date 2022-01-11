Какую еду дать ребенку с собой в школу: варианты здорового и питательного обеда

Обычно школьники много времени проводят на учебе, кружках или дополнительных курсах. Поэтому в это время им нужно получать все необходимые питательные вещества, чтобы оставаться активными и здоровыми.
Поэтому родители должны собрать полезный ланч-бокс своему ребенку, сообщают "Вікна".
Овощи и фрукты
Важно, чтобы половину рациона ребенка составляли овощи и фрукты. В частности, должен быть один сезонный фрукт — груша, яблоко, ягода, апельсин или банан.
Также два овоща — морковь, редис, огурец, сладкий перец или стручковая фасоль. Можно давать не только свежие овощи, но и запеченные или тушеные.
Цельнозерновые продукты
Четверть тарелки должны занимать цельнозерновые продукты — каши, хлеб, хлебцы, лаваш с отрубями.
Такие продукты полезнее, потому что содержат больше клетчатки и микроэлементов, чем обработанное зерно.
Белковые продукты
Также положите белковые продукты. В частности, это может быть мясо, птица, рыба, бобовые, яйца.
Нужно отдавать предпочтение продуктам, которые не испортятся в течение нескольких часов.
Орехи и семена подсолнечника или тыквы обеспечат энергией для активного умственного труда на уроках.
Какие продукты должны быть в ланч-боксе (vikna)
Кисломолочные продукты
Твердый сыр, йогурт или кефир без наполнителя подпитают полезную микрофлору кишечника.
Важно, чтобы ребенок съел кисломолочные продукты в течение первых нескольких часов пребывания в школе, иначе они могут испортиться.
Вода
Бутылка питьевой воды всегда должна быть в портфеле ребенка.
Не злоупотребляйте сладкими газированными и энергетическими напитками, ведь они содержат слишком много сахара.
Кроме того, если ребенок не может брать еду из дома, то обсудите вместе, где можно пообедать.
Что положить в ланч-бокс ребенку (vikna)
Раньше мы называли продукты, которые стоит есть не чаще одного раза в месяц.
Также мы писали, кому категорически нельзя пить молоко.