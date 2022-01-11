Какую еду дать ребенку с собой в школу: варианты здорового и питательного обеда

Что должно быть в ланч-боксе

Овощи и фрукты

Важно, чтобы половину рациона ребенка составляли овощи и фрукты. В частности, должен быть один сезонный фрукт — груша, яблоко, ягода, апельсин или банан.

Также два овоща — морковь, редис, огурец, сладкий перец или стручковая фасоль. Можно давать не только свежие овощи, но и запеченные или тушеные.

Что положить в ланч-бокс ребенку (vikna)

Цельнозерновые продукты

Четверть тарелки должны занимать цельнозерновые продукты — каши, хлеб, хлебцы, лаваш с отрубями.

Такие продукты полезнее, потому что содержат больше клетчатки и микроэлементов, чем обработанное зерно.

Белковые продукты

Также положите белковые продукты. В частности, это может быть мясо, птица, рыба, бобовые, яйца.

Нужно отдавать предпочтение продуктам, которые не испортятся в течение нескольких часов.

Орехи и семена подсолнечника или тыквы обеспечат энергией для активного умственного труда на уроках.

Какие продукты должны быть в ланч-боксе (vikna)

Кисломолочные продукты

Твердый сыр, йогурт или кефир без наполнителя подпитают полезную микрофлору кишечника.

Важно, чтобы ребенок съел кисломолочные продукты в течение первых нескольких часов пребывания в школе, иначе они могут испортиться.

Вода

Бутылка питьевой воды всегда должна быть в портфеле ребенка.

Не злоупотребляйте сладкими газированными и энергетическими напитками, ведь они содержат слишком много сахара.

Кроме того, если ребенок не может брать еду из дома, то обсудите вместе, где можно пообедать.

Что положить в ланч-бокс ребенку (vikna)