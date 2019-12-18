У якій валюті зберігати гроші в 2020 році: експерти здивували відповіддю

Стало відомо, в якій валюті зберігати гроші в Україні (ілюстративне фото / УНІАН)

Експерти розповіли, чому не потрібно тримати заощадження тільки в доларах

У зв'язку з тим, що курс долара в Україні зміцнюється, а за прогнозами економістів, до 2020 року долар може і зовсім стрімко падати, зберігати свої заощадження виключно в цій валюті фахівці не радять.

Так, за словами одного з експертів з особистих фінансів, вибір валюти залежить від терміну вкладень. Гроші, які українці планують витратити протягом незначного періоду, наприклад, півроку, фінансист рекомендує зберігати тільки в гривнях. А ось довгострокові резерви бажано зберігати відразу в трьох валютах. При чому, за принципом: 40% - в доларах, 30% - в євро, 30% - в гривнях.

При цьому, євро теж не є зразком стабільності, кажуть експерти, звертаючи увагу на те, що валюта Європейського Союзу істотно просіла до долара за останні роки. Зате у "баксах" набагато більше варіантів для вкладень, ніж у будь-якої іншої світової валюти, та і доларових інструментів на українському ринку істотно більше, ніж єврових.

Крім того, експерти радять не зберігати гроші у фунтах. Аргументують вони цю пораду тим, що в Британії ніяк не можуть визначитися з Brexit, який невідомо як може вплинути на економіку цієї країни.

Також варто утриматися від накопичення юанів. Але якщо є бажання і можливість відкладати швейцарські франки і ієну - то можна це робити, не замислюючись про ризики, в 2020 році.