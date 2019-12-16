Долар обвалиться капітально: озвучили новий прогноз курсу валют

Курс долара в Україні знижується (фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні скоро може впасти капітально

Курс долара в Україні ще в 2019 року може впасти до позначки в 22 гривні. Більш того, тенденція зниження курсу буде спостерігатися і в 2020 році. Такий прогноз дав економічний експерт Євген Невмержицький.

Він зазначив, що гривня почала послідовно зміцнюватися в травні 2019 року. І так як ця тенденція спостерігається протягом останніх місяців, то, відповідно, вже до кінця грудня долар може коштувати менше 23 грн.

При цьому, говорить економіст, ці цифри виходять суто з технічного аналізу, однак виключно ним керуватися не можна, адже на курс валют впливають не в останню чергу наміри контролюючих його людей. Невмержицький відзначає, що Нацбанк в нашій країні "незалежним ніколи не був".

Але в той же час експерт заспокоює: різких стрибків курсу долара вгору очікувати не варто. Справа в тому, що значні коливання вплинуть на рейтинг уряду, тому підвищення курсу на сьогоднішній день просто-напросто невигідні Кабміну.

Чи потрібно купувати долари сьогодні?

На сьогоднішній день на готівковому ринку спостерігається низький попит на долар і євро, що пов'язано як із загальним настроєм валютного ринку на зниження курсів, так і з поступовим зростанням здачі валюти населенням для придбання новорічних подарунків.

Як пише видання "Мінфін", власники обмінників найближчим часом занизять котирування прийому валюти у населення, особливо в багатолюдних місцях і великих ТРЦ.