Яке церковне свято 10 червня: що не можна робити, у кого іменини

Історія святого Микити

Святий Микита жив у другій половині VIII-початку IX століть. Він мав м'який характер. Був милосердним, захищав сиріт, допомагав знедоленим, а будинок завжди тримав відкритим для подорожніх. За богоугодний спосіб життя Микиту поставили єпископом Халкідонії.

За часів правління Лева вірменина широко поширилася боротьба з іконами. Єпископ Халкідонський став на їх захист. Він старанно викривав іконоборців. Переконував паству не втрачати віру і не відвертатися від ликів Богоматері, її сина та інших святих. За ревний захист священних зображень, які єретики називали ідолами, Микита переніс багато принижень і страждань.

Коли імператор зрозумів, що не втихомирить єпископа, він наказав піддати його різним тортурам і відправив на заслання. Після смерті у вигнанні мощі святого Микити знайшли дар зцілення.

До речі, в народі це свято називають Микита Гусятник, тому що святий вважається стражем гусей. У цей день моляться святому Микиті gро захист маленьких гусенят від хижих птахів і звірів.

Святий Микита вважався стражем гусей (фото: pravmir.ru)

Головні прикмети цього дня

Туман ранковий у червні - на пригожий день.

Цей день жаркий і сухий – боровиків не буде ні влітку, ні восени.

10 червня погода стала- буде і в грудні досконала.

Багато мурах на мурашнику - до гарної погоди.

Що не можна робити в день Микити

залишати відкритими вікна і двері – особливо опівдні - щоб нечисть в будинок не потрапила

веселитися: співати, танцювати

дівчатам опівдні гуляти на вулиці - злі сили долю зіпсують

пускати в будинок будь-якого, хто не живе там, мовляв, можна впустити в будинок всякі біди

сваритися з батьками і лаяти дітей - можна позбутися сімейного благополуччя, а ось грошей - позбутися

Не давайте в борг, особливо ввечері.

Хто сьогодні святкує іменини

10 червня іменини у Петра, Павла, Миколи, Іраклія, Микити, Макара, Ігнатія, Захара, Дмитра, Василя та Олени.