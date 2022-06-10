Какой церковный праздник 10 июня: что нельзя делать, у кого именины

10 июня верующие православной церкви отмечают день памяти преподобного Никиты Халкидонского, известного исповедника.
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Святой Никита жил во второй половине VIII–начале IX веков. Он имел мягкий характер. Был милосердным, защищал сирот, помогал обездоленным, а дом всегда держал открытым для путников. За богоугодный образ жизни Никиту поставили епископом Халкидонии.
Во времена правления Льва Армянина широко распространилась борьба с иконами. Епископ Халкидонский встал на их защиту. Он усердно разоблачал иконоборцев. Убеждал паству не терять веру и не отворачиваться от ликов Богоматери, ее Сына и остальных святых. За ревностную защиту священных изображений, которые еретики называли идолами, Никита перенес много унижений и страданий.
Когда император понял, что не усмирит епископа, он приказал подвергнуть его разным пыткам и отправил в ссылку. После смерти в изгнании мощи святого Никиты обрели дар исцеления.
Кстати, в народе этот праздник называют Никита Гусятник, потому что святой считается стражем гусей. В этот день молятся святому Никите о защите маленьких гусят от хищных птиц и зверей.
10 июня именины у Петра, Павла, Николая, Ираклия, Никиты, Макара, Игнатия, Захара, Дмитрия, Василия и Елены.
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