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Хто з чоловіків має право виїхати за межі України під час воєнного стану: список

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Субота 19 березня 2022 13:15
Хто з чоловіків має право виїхати за межі України під час воєнного стану: список Фото: хто з чоловіків має право покинути Україну під час війни (facebook_com_DPSUkraine)
Автор: Анна Шиканова

У Верховній Раді України нагадали, хто з чоловіків в Україні має право виїхати за межі країни під час воєнного стану.

Хто з чоловіків може виїхати за межі України в період воєнного часу – читайте нижче.

Чоловіки, у яких є посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

Особи, у яких є висновок військово-лікарняної комісії про непридатність.

У кого на утриманні перебуває троє і більше дітей до 18 років.

Хто самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років

Особи, у яких на утриманні перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, у якої є інвалідність I або II групи.

Усиновителі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, які позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Ті, хто зайнятий постійною опікою та наглядом за особами, які цього потребують (у разі відсутності інших осіб, які могли б здійснювати таку опіку)

Те, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь чи бабуся, або рідний (повнорідний або не повнорідний брат, або сестра) – загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Особи, у яких є I або II група інвалідності за наявності відповідного посвідчення або довідки МСЕК, або пенсійного посвідчення, або посвідчення про призначення соціальної допомоги.

За кордон відпускають чоловіків з двома дітьми та вагітною дружиною (вагітність повинна бути підтверджена довідкою і термін повинен бути від 35 тижнів).

Хто з чоловіків має право виїхати за межі України під час воєнного стану: список

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проходить загальна мобілізація і дали відповіді на всі найважливіші питання.

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