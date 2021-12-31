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Ці поради допоможуть швидко навести порядок на кухні перед святом: робимо чисто і красиво

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П'ятниця 31 грудня 2021 17:02
Ці поради допоможуть швидко навести порядок на кухні перед святом: робимо чисто і красиво Фото: Як швидко і легко навести порядок на кухні (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Святкові приготування здатні перетворити вашу кухню в справжнє місце хаосу і безладу. Підтримувати кухню в чистоті намагаються завжди й зробити це перед Новим роком можна швидко і легко.

Експерти розповіли, які способи зроблять прибирання вашої кухні швидким та ефективним. Про це пише BHG.

Усуньте неприємні запахи

Джерело неприємного запаху на кухні ховається в засміченій кухонній раковині. Усунути таку неприємність дуже просто - використовуйте кубики льоду з лимоном і кам'яною сіллю. Киньте їх в каналізацію і почекайте поки розтане лід.

Доведіть до ладу свій посуд

Очистити посуд можна за допомогою питної соди та перекису водню. Посипте каструлі та деко содою, додайте перекис, а потім знову насипте соду. Залиште цю суміш на кілька годин, а потім просто змийте теплою водою.

Чиста духовка

Не залишайте брудну духовку на ніч, очищайте її відразу після використання. Для цього вам знадобиться спеціальний розчин: в пляшку з розпилювачем налийте 1/3 склянки води, 1/3 склянки білого оцту і ½ склянки харчової соди.

Збовтайте цей розчин, розпорошите по духовці та залиште на 12 годин. Після вам залишиться пройтися тільки вологою ганчіркою і прибрати весь бруд.

Для очищення духовки вам знадобиться пральний порошок. Розбавте його водою у величезній місткості та покладіть туди решітки на 4 години. Потім витягніть і промийте водою.

Чистимо витяжку

На витяжці накопичується дуже багато жиру, який змішується з пилом і засихає. Очистити такий склад досить складно.

На тканину або паперовий рушник капніть кілька крапель олії та протріть витяжку. Бруд швидко очиститься без особливих сил.

Чистимо дерев'яні меблі

У пляшку з розпилювачем налийте 1 частину лимонного масла та 1 частину білого оцту. Нанесіть цей розчин на суху тканину і протріть шафи, двері, плінтуси. Це створити блиск і ефект лакування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені здивували відповіддю про те, як часто потрібно прибирати та мити в будинку.

А також ми розповідали про те, як швидко навести порядок у квартирі перед приходом гостей.

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