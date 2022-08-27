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Яке свято 27 серпня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з іменинами

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Субота 27 серпня 2022 06:01
Яке свято 27 серпня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

27 серпня православний світ згадує про мученика, пророка Михея. У народі свято називається Михей Тиховій.

Що можна робити, а що ні, у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

Михей був біблійним пророком. Він першим передбачив, що Юдея буде зруйнована через гріховну поведінку її лідерів.

Святий відкрив в собі дар передбачення в другій половині VIII століття до народження Месії. Майже півстоліття він віддав служінню своєму дару. Деякий час жив з великим пророком Ісаєю. Написав книгу пророцтв. Пророкував про Ізраїльське царство з безліччю викриттів. Але були у Михея і вселяючі надію передбачення. Одним з них було пророцтво про прихід на землю Христа.

У народі 27 серпня святкується як День муляра. Будівельники храмів і кам'яних справ майстри завжди користувалися повагою на Русі. Деякі їх навіть побоювалися і намагалися даремно не сердити і не ображати. Адже муляр знає багато секретів, як побудувати будинок, щоб він простояв не одну сотню років, а в помсту може зробити з ним що-небудь недобре.

До речі, ця дата - день весіль.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.
  • Тихий вітер в саду - суха осінь в лісі.
  • Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ні, то зима пізніше прийде.
  • Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
  • Сильний вітер після довгого затишшя - до дощу.

Що не можна робити в день Михея

  • Не можна підвищувати голос і кричати.
  • Не можна розповідати сни, особливо кошмарні.
  • Не можна вживати спиртне.
  • Не можна байдикувати.
  • Не можна насміхатися над іншими.

День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Єва, Матвій, Федір, Василь, Микола, Олексій, Олександра, Володимир.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли відзначимо Горіховий Спас і що не можна робити.

А також перед цим ми публікували церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

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