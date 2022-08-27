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Какой праздник 27 августа: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с именинами

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Суббота 27 августа 2022 06:01
Какой праздник 27 августа: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

27 августа православный мир вспоминает о мученике, пророке Михее. В народе праздник называется Михей Тиховей.

Что можно делать, а что нет, у кого именины - читайте в материале Styler.

Михей был библейским пророком. Он первым предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров.

Святой открыл в себе дар предсказания во второй половине VIII века до рождения Мессии. Почти полвека он отдал служению своему дару. Некоторое время жил с великим пророком Исаией. Написал книгу пророчеств. Пророчил про Израильское царство со множеством обличений. Но были у Михея и вселяющие надежду предсказания. Одним из них было пророчество о приходе на землю Христа.

В народе 27 августа празднуется как День каменщика. Строители храмов и каменных дел мастера всегда пользовались уважением на Руси. Некоторые их даже побаивались и старались понапрасну не сердить и не обижать. Ведь каменщик знает много секретов, как построить дом, чтобы он простоял не одну сотню лет, а в отместку может сделать с ним что-нибудь неладное.

Кстати, эта дата - день свадеб.

Главные приметы этого дня

  • Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.
  • Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу.
  • Если журавли улетели в теплые края, то к середине октября мороз ударит. Если нет, то зима позже придет.
  • Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.
  • Сильный ветер после долгого затишья – к дождю.

Что нельзя делать в день Михея

  • Нельзя повышать голос и кричать.
  • Нельзя рассказывать сны, особенно кошмарные.
  • Нельзя употреблять спиртное.
  • Нельзя бездельничать.
  • Нельзя насмехаться над другими.

День ангела сегодня отмечают: Аркадий, Ева, Матвей, Федор, Василий, Николай, Алексей, Александра, Владимир.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда отметим Ореховый Спас и что нельзя делать.

А также перед этим мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

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