Якою молитвою освятити і благословити великодні кошики: сакральні тексти

Великдень 2021 в Україні - велике християнське свято. Цього року, як і минулого, віруючим усіх конфесій - у тому числі ПЦУ, УГКЦ та УПЦ - рекомендують вшановувати Воскресіння Спасителя вдома (у зв'язку з карантином через коронавірус).

Але навіть вдома паски можна присвятити самостійно. Як це зробити - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як освятити паску вдома, а не в храмі

2 травня віруючі можуть самі окропити свої великодні кошики святою водою (часто вона залишається у людей вдома після Водохреще) після того, як будуть прочитані відповідні молитви під час церковної служби.

Для освячення пасок і крашанок можна читати такі молитви.

Молитва на благословення паски

Владика Святий Отче Вседержителю, древній Боже, благоволи освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб він був усім, хто споживає його, порятунком душі, на здоров'я тілесне і захист від усіх недуг, усякої ворожої підступності.

Милістю і щедротами Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословенний єси, з Пресвятим і благим і животворящим твоїм Духом, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення м'ясної їжі

Поглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього і на всю іншу м'ясну їжу, благослови та освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що Тобі привів вірний Авраам, і агнця, який Тобі Авель приніс від плодів, також і теля відгодованого, якого велів Ти заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе.

І як той сподобився насолодитися Твоєї милості, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров'ям усе отримаємо, чесного заради Хреста Твого і триденного з мертвих воскресіння.

Бо Ти істинна їжа і Подавець благ, все благословиш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу підносимо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь.

На благословення всієї їжі та напоїв

Господи, Ісусе Христе, Боже наш, благослови нам їжу і пиття молитвами Пречистої Твоєї Матері та всіх святих Твоїх, яко благословенний на віки віків. Амінь.

Після кожної молитви великодній кошик потрібно перехрестити.