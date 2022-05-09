Названа суперкорисна каша для здоров'я: як правильно її варити

Треба знати, що вони повільно засвоюються в організмі, даючи більш тривале відчуття ситості. Вибір конкретного виду крупи слід проводити за уподобаннями і станом здоров'я.

Крупи мають багато корисних властивостей. Вони приносять свою користь незалежно від того, який вид ви вибрали - ячмінну, вівсяну, пшоняну, гречану або іншу цільну крупу.

Плюси перлової каші

З цієї крупи можна готувати смачні, ситні й корисні страви. А доступна ціна дозволяє використовувати її досить часто на своєму столі.



В основі перлової крупи - ячмінь, дуже давня і цінна культура. Зерно ячменю містить крім клітковини велику кількість білка - близько 15% в 100 г, для крупи це досить великий відсоток. Крім цього в ній є великий асортимент мінералів і вітамінів - калій, кальцій, залізо, фосфор, мідь, цинк, селен, вітаміни групи В, РР і Е.

Ми використовуємо в їжу ячмінь у вигляді двох круп - ячної і перлової. Все залежить від методу обробки ячменю.

Ячна крупа - це дроблене ячмінне зерно, за рахунок цього в ній залишається більше клітковини. А перлова - це очищені та частково шліфовані цілі зерна ячменю із залишками плодових і насіннєвих оболонок. Перловку ще називають кашею краси.

Чим ще корисна перловка

Каша містить амінокислоту лізин-речовина, необхідне для вироблення колагену. Саме лізин робить шкіру пружною, запобігає появі зморшок. А вітаміни В і Е в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся і шкіру.



Також в перловці міститься гордецин - природний антибіотик.

Відвар з крупи і перлова каша допомагають боротися із запальними захворюваннями кишечника і шлунка і пригнічують ріст патогенної флори.

Ця крупа нормалізує роботу шлунково-травного тракту, корисна при захворюваннях нирок і печінки, артритах, гепатиті, цукровому діабеті.



Перловка є одним з кращих джерел клітковини серед круп. Але головне, що харчові волокна в цій каші включають бета-глюкан - розчинне харчове волокно, яке робить позитивний вплив на імунні клітини, знижує рівень глюкози в крові, впливає на зростання нормальної кишкової флори, має пробіотичний ефект, нормалізує рівень холестерину і глюкози в крові.

Як правильно готувати кашу

Перш за все, перед варінням каші, замочіть її - на склянку промитої перлової крупи візьміть літр води і витримайте близько 10-12 годин. Тоді каша вариться швидко, зберігаючи всі свої корисні властивості і вийде круп'яна і смачна. Щоб отримати розсипчасту кашу, можна додати трохи рослинної олії.

Кому не можна перловку

У перловці міститься глютен, тому її не можна вживати при целіакії. Перлова крупа може викликати надмірне газоутворення, про це слід пам'ятати, якщо ви страждаєте розладом шлунково-кишкового тракту.