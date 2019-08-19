Якою буде погода на День Незалежності: синоптик здивувала прогнозом

Погода в Україні у вівторок, 20 серпня, принесе посилення спеки на більшість територій, а в деяких областях можливі грозові дощі. Про це на своїй Facebook-сторінці написала Наталка Діденко, яка також дала попередній прогноз погоди на День Незалежності, 24 серпня.

За словами синоптика, з 20 серпня в Україну завдяки "Азорському антициклону" знову увірветься сильна спека, яка буде переважати на Півдні, Сході та в більшості центральних областей. Тут очікується від +28 до +33 градусів.

На Заході і Півночі температура буде трохи нижчою - від +25 до +30 за Цельсієм.

Крім того, у західних областях завтра можливі локальні грозові дощі, на решті територій - сухо і сонячно.

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

В подальшому спека посилиться - на Сході, в Центрі і на Півдні температура може підвищуватися до +35... +37 градусів.

Але вже 22 серпня в західних областях стане свіжіше, а 23-го спека послабшає і на Півночі.

У Києві завтра, 20 серпня, очікується сонячна і суха погода з показниками близько +30 градусів.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко дала попередній прогноз для столиці на День Незалежності України - за її словами, 24 серпня очікується досить комфортна погода від +26 до +27 градусів.

Тим не менш синоптик попереджає про сильний поривчастий північно-східний вітер. Але до штормових значень, на щастя не дійде.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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