У Києві працюють ЦНАПи: де можна отримати адмінпослуги

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За два тижні роботи надано близько 2000 адміністративних послуг. З них близько 1400 - особисто.

"Поступово розширюється спектр доступних для городян послуг. Зокрема, у міському та 5 районних ЦНАПах відновлено прийом документів за паспортними послугами", – розповів він.

Звернутися за оформленням паспортних документів можна в:

ЦНАП м. Києва - вул. Дніпровська набережна, 19;

ЦНАП Голосіївської РДА - просп. Голосіївський, 42;

ЦНАП Дарницької РДА - вул. с. Олійника, 21;

ЦНАП Деснянської РДА - проспект Маяковського, 29;

ЦНАП Солом'янської РДА - просп. Повітрофлотський, 41;

ЦНАП Шевченківської РДА - бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Ще в трьох ЦНАПах відновлено роботу з проведення реєстраційних дій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Подати документи для проведення реєстраційних дій можна:

до Дарницького (вул.с. Олійника, 21),

Дніпровського (вул. Харківське шосе, 18)

Оболонського (вул. Маршала Тимошенко, 16) ЦНАПів.

Записатися на прийом можна через портал надання адміністративних послуг або зателефонувавши в call-центр.

З 18 квітня столичні ЦНАПи працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.

Всю актуальну інформацію про роботу ЦНАП можна отримати за телефонами Гарячої лінії: 202-60-38, 202-60-39.