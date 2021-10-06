Метро на Троєщину все-таки будують. Дивіться свіжі фото

У Києві будують метро на Троєщину (колаж РБК-Україна)

Метро на Троєщину в Києві все-таки будується, хоча і повільними темпами. Так, на лівому березі Дніпра ведеться активне будівництво тунелів. На території Русанівських садів триває облаштування насипу, зведення опорних конструкцій та огорож, а також прокладання тунелю метро.

Про це повідомляє Анатолій Білуха на своїй Facebook-сторінці.

"Троєщина трохи наблизилася до метро", - написав він. Також проводяться роботи з будівництва станції метро" Райдужна", яка розташується на території Русанівських садів. У Києві будують метро на Троєщину (фото: Анатолій Білуха) Нагадаємо, що в Києві почалася підготовка до будівництва Полольсько-Вигурівської лінії метрополітену. Роботи проходитимуть у п'ять етапів. Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв з посиланням на розпорядження КМДА № 2108 від 5 жовтня 2021 року. У документі передбачено будівництво нової лінії метро з такими ділянками: Ділянка від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина;

Ділянка від станції "Райдужна" до вулиці Братиславської з електродепо;

Ділянка від станції "Глибочицька" до Солом'янської площі;

Ділянка від станції "Райдужна" в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з електродепо;

Ділянка від Солом'янської площі в напрямку Кільцевої дороги з електродепо.