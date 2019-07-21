Що буде з курсом долара після виборів в Раду: невтішний прогноз

Експерт розповів, що буде з курсом долара після позачергових виборів у Раду, які проходять сьогодні, 21 липня. Економіст, голова громадської організації "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук роз'яснив економічну ситуацію в Україні. Про це повідомляє "Інформатор"

За словами експерта, парламентські вибори жодним чином не впливають на економіку держави. При цьому вплив роблять правильні або неправильні рішення з боку керівництва країни.

Гарбарук також підкреслив, що чим швидше будуть оголошені результати виборів і депутати зможуть почати роботу, тим краще, оскільки роботи у нового уряду дуже багато. Але формування бюджету це основне. Від цього залежить зростання або падіння економічних показників України, що і буде визначати курс долара.

Економіст також підкреслив, що багато чого буде залежати від інвестицій в Україну. Щоб зрозуміти, чи будуть стрибки курсу долара, треба подивитися на тенденцію останніх років. У 2017 і 2018 роках спостерігалися валютна "гойдалка". У 2019 році особлива ситуація - долар опустився до 26 гривень і тримається на цій позначці без особливих змін.

Що буде з курсом долара після виборів у Раду (фото: НБУ)

На це вплинуло два фактори: сезонність, так як Україна - сировинна економіка і те, що на нас звернули увагу великі фінансові спекулянти. Позавчора були скуплені державні облігації більш ніж на 66 мільярдів гривень. Для цього потрібно було продати долари і пропозиції валюти на ринку було більше, ніж ринок міг сприйняти.

Восени необхідно буде гасити ці облігації, але може складеться така ситуація, що буде недостатньо грошей і тоді курс долара піде вгору. Це може статися у вересні-жовтні поточного року.

У бюджеті курс долара зафіксований на рівні 29,4 гривень за долар. При цьому експерт вважає, що реальний курс буде 28 з копійками.

Гарбарук також підкреслив, що на курс долара може вплинути нестабільність зовнішніх сировинних ринків, торгова війна між США і Китаєм, і суперечності між США і ЄС.

Нагадаємо, що експерти переглянули прогноз стосовно курсу долара на найближчі півроку.

Раніше повідомлялося про те, що курс долара різко впав перед виборами.