ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 10 квітня

Новини » Економіка     10.04.2020 - 12:35
Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 10 квітня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає, євро дорожчає в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,51 гривень за долар, курс євро виріс на 10 копійок до 29,96 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,10 (27,12 - 9 квітня), продажу - 27,51 (27,57 - 9 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,19 - 9 квітня), продажу - 29,96 (29,86 - 9 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,16 - 9 квітня), продажу 3,72 (3,66 - 9 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 10 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,78 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 квітня довідковий курс на рівні 27,20 грн/долар, знизивши його порівняно з 9 квітня (27,25 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,20 - 27,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 10 квітня

Нагадаємо, Національний банк 9 квітня продав на міжбанку 44,5 млн доларів, оскільки попит знову перевищував пропозицію, а курс гривні коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар.

Як відзначили в прес-службі НБУ в цілому протягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася, ажіотажний попит з боку бізнесу, так і з боку населення згасає.

У прес-службі додали, що НБУ, як і раніше, не збирається вводити адміністративні обмеження і продовжить послідовну політику на валютному ринку. "Будемо згладжувати курсові коливання як в одну, так і іншу сторону, купуючи або продаючи валюту враховуючи баланс попиту і пропозиції", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Курсу долара знижується на міжбанку НБУ на 10 квітня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся