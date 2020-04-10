Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 10 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає, євро дорожчає в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,51 гривень за долар, курс євро виріс на 10 копійок до 29,96 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,10 (27,12 - 9 квітня), продажу - 27,51 (27,57 - 9 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,19 - 9 квітня), продажу - 29,96 (29,86 - 9 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,16 - 9 квітня), продажу 3,72 (3,66 - 9 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 10 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,78 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 квітня довідковий курс на рівні 27,20 грн/долар, знизивши його порівняно з 9 квітня (27,25 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,20 - 27,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк 9 квітня продав на міжбанку 44,5 млн доларів, оскільки попит знову перевищував пропозицію, а курс гривні коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар.

Як відзначили в прес-службі НБУ в цілому протягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася, ажіотажний попит з боку бізнесу, так і з боку населення згасає.

У прес-службі додали, що НБУ, як і раніше, не збирається вводити адміністративні обмеження і продовжить послідовну політику на валютному ринку. "Будемо згладжувати курсові коливання як в одну, так і іншу сторону, купуючи або продаючи валюту враховуючи баланс попиту і пропозиції", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.