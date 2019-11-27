Яким буде курс долара до Нового року: експерти здивували прогнозом

Курс долара в Україні продовжує бити рекорди. Так, вперше за останні три роки показники в обмінниках і курсі Національного банку впали нижче 24 гривень. Так, в НБУ станом на 27 листопада встановили 23,98 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Тим часом, українці стоять перед вибором, що робити з доларовими заощадженнями, а ті, хто купував долар по 25, а то й по 28 гривень, починають кусати лікті.

На питання, чи долар опуститься нижче 22 гривень, відповів економіст Владислав Банков, пише "КП в Україні".

За словами експерта, зміцнення нацвалюти до значення 22 гривні за долар підставить під удар експортерів, тому це навряд чи станеться. Банков вважає, що НБУ швидше за все буде утримувати курс на нинішньому рівні.

Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

"У цьому немає необхідності навіть у разі отримання траншу МВФ", - упевнений економіст.

Владислав Банков вважає, що до Нового року долар не досягне позначки 23 гривень. У той же час, обвалу на валютному ринку, яким лякають українців, не буде.

"Зазвичай перед Новим роком українці традиційно витрачають заощадження, тому і курс вище 25 грн за долар ми навряд чи побачимо", - говорить експерт.