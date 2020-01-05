Коли і при яких умовах закінчиться війна на Донбасі: прогноз астролога

Знаменитий український астролог Влад Росс, який став популярним після зйомок у шоу "Битва екстрасенсів", розповів, коли і при яких умовах війна на Донбасі буде закінчена. Також він прокоментував оточення президента України Володимира Зеленського.

За словами астролога, такий прогноз можна скласти через сходження двох планет: Сатурн - символ заморозки і Плутон - символ конфліктів.

"Тому можна очікувати, що всі глобальні конфлікти, в тому числі, і на Донбасі, будуть заморожені. Тому однозначно нас чекає "холодне" перемир'я за методом Кіпру", - зазначив Росс.

Крім того, екстрасенс і астролог зробив заяву і про главу держави Володимира Зеленського.

"Це людина нової формації під знаком Водолія. Епоха Водолія включиться в кінці 2020 року. Дійсно, це наш український реформатор і, наскільки я знаю з внутрішньої інформації, він хабарів взагалі не бере. Йому пропонували по 200 мільйонів, за 300 мільйонів, намагалися розкручувати з ним якісь схеми, але він відмовився повністю. Людина намагається виконувати те, що вона намітила. Навіть з цього дрібного і нещасного бюджету України він якимось чином намагається підняти пенсії стареньким, трошки знизити комунальні платежі, збити ціну на бензин. Все це відбувається і, дійсно, при ньому весь народ України заживе краще і можна сказати навіть чудово", - розповів астролог.

Але в цей же час Влад Росс підкреслив, що у Зеленського погане оточення. Зокрема, він назвав Богдана та Гончарука.

"Але зате у зовнішній політиці у нас є хороший дипломат, і ми можемо досягати з цим дипломатом великих успіхів. Тому дуже хороший контракт на п'ять років у нас тепер є з "Газпромом"", - сказав астролог.