В яких містах діти точно не підуть в школи 1 вересня, а навчатимуться онлайн

Харків

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов говорить, що основна небезпека для освітніх закладів Харкова - короткий час підльоту ракет, випущених з напрямку того ж Бєлгорода. Вони досягають міста вже за 30-40 хвилин.

А під час проведення перевірок і тренувальних забігів до укриттів, було визначено, що евакуація групи школярів до безпечного місця займає щонайменше 5 хвилин.

"З такою жорстокістю, як обстрілюють наші школи на сьогодні, нам вже не доводиться говорити про навчання дітей в режимі офлайн. Зрозуміло, що ми сьогодні переходимо, і будемо готуватися з 1 вересня в більшості тільки до онлайн-навчання для дітей. Тому що обстріли не припиняються", - сказав в ефірі національного телемарафону ще на початку липня мер Харкова Ігор Терехов.

Тому, з великою ймовірністю, начальний рік у місті та області діти розпочнуть в режимі онлайн. Офіційно рішення буде прийнято вже ближче до Дня знань.

Миколаїв

У прифронтовому місті, яке постійно під загрозою обстрілів, школи не відкриватимуть з 1 вересня.

Міський голова Олександр Сєнкевич ще у липні видав відповідне розпорядження, а на початку серпня підтвердив свої слова в інтерв'ю Громадському радіо.

До того ж у місті є ще одна проблема: багато дітей і вчителів залишили свої місця проживання.

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"Близько 20 тисяч дітей ми зараз реєструємо за кордоном. За інформацією керівників шкіл, понад 43 тисячі дітей планують навчання у наших школах у дистанційному форматі. Тобто навчання у Миколаєві буде виключно онлайн. Ми готуємося повністю саме до такого формату!" - сказав Сєнкевич.

Херсон

Т. в. о. обов’язків голови херсонської військової адміністрації Дмитро Бутрій (був на посаді до 3 серпня) ще в кінці липня на пресконференції розповів, що навчання швидше за все буде дистанційним. І навіть на звільнених територіях, адже вони постійно перебувають під обстрілами.

"Сьогодні відпрацьовується питання дистанційного навчання школярів шкіл Херсонщини. Але поки немає чіткої інструкції, як проводити навчальний процес в тимчасово окупованій Херсонщині", - розказав Дмитро Бутрій.

Виконувачка обов'язків Херсонського міського голови Галина Лугова говорить, що напрацювання щодо форм навчання на території Херсонщини вже є, але їх не озвучують задля безпеки педагогів, які залишилися в окупації.

Тим часом окупаційна влада на Херсонщині примушує освітян з першого вересня почати працювати за російськими програмами.