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В яких містах найбільше шансів знайти роботу і кого шукають зараз: перелік топ-вакансій

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Вівторок 19 квітня 2022 16:38
В яких містах найбільше шансів знайти роботу і кого шукають зараз: перелік топ-вакансій Фото: В яких містах найбільше шансів знайти роботу (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Під час війни в Україні сталися певні зміни на ринку праці. Деякі професії стали більш затребуваними, деякі - навпаки. Кого зараз найчастіше шукають роботодавці? В яких містах найбільше шансів влаштуватися на роботу?

На ці питання відповіли фахівці з порталу для пошуку роботи Work.ua.

В яких містах найбільше запитів від роботодавців

Так, станом на 18 квітня на сайті розміщено понад 2650 вакансій для шукачів з Києва. Це більше, ніж у будь-якому іншому місті України.

На другому місці - Львів, на третьому - Дніпро, на четвертому - Одеса, а на п'ятому - Чернівці.

В яких містах найбільше шансів знайти роботу і кого шукають зараз: перелік топ-вакансій

Топ-10 посад за кількістю вакансій за версією Work.ua у Києві зараз має такий вигляд:

  1. Менеджер з продажу - 150 вакансій
  2. Директор - 88
  3. Фармацевт - 87
  4. Продавець-консультант - 83
  5. Менеджер по роботі з клієнтами - 68
  6. Адміністратор - 61
  7. Перекладач - 61
  8. Бухгалтер - 56
  9. Логіст - 55
  10. Майстер манікюру - 53, та водій - теж 53 вакансії.

В яких містах найбільше шансів знайти роботу і кого шукають зараз: перелік топ-вакансій

Раніше ми писали, скільки готові платити роботодавці в Києві.

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