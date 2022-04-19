В яких містах найбільше шансів знайти роботу і кого шукають зараз: перелік топ-вакансій
Фото: В яких містах найбільше шансів знайти роботу (freepik)
Під час війни в Україні сталися певні зміни на ринку праці. Деякі професії стали більш затребуваними, деякі - навпаки. Кого зараз найчастіше шукають роботодавці? В яких містах найбільше шансів влаштуватися на роботу?
На ці питання відповіли фахівці з порталу для пошуку роботи Work.ua.
В яких містах найбільше запитів від роботодавців
Так, станом на 18 квітня на сайті розміщено понад 2650 вакансій для шукачів з Києва. Це більше, ніж у будь-якому іншому місті України.
На другому місці - Львів, на третьому - Дніпро, на четвертому - Одеса, а на п'ятому - Чернівці.
Топ-10 посад за кількістю вакансій за версією Work.ua у Києві зараз має такий вигляд:
- Менеджер з продажу - 150 вакансій
- Директор - 88
- Фармацевт - 87
- Продавець-консультант - 83
- Менеджер по роботі з клієнтами - 68
- Адміністратор - 61
- Перекладач - 61
- Бухгалтер - 56
- Логіст - 55
- Майстер манікюру - 53, та водій - теж 53 вакансії.
Раніше ми писали, скільки готові платити роботодавці в Києві.