В яких містах найбільше шансів знайти роботу і кого шукають зараз: перелік топ-вакансій

Під час війни в Україні сталися певні зміни на ринку праці. Деякі професії стали більш затребуваними, деякі - навпаки. Кого зараз найчастіше шукають роботодавці? В яких містах найбільше шансів влаштуватися на роботу?

На ці питання відповіли фахівці з порталу для пошуку роботи Work.ua.

В яких містах найбільше запитів від роботодавців

Так, станом на 18 квітня на сайті розміщено понад 2650 вакансій для шукачів з Києва. Це більше, ніж у будь-якому іншому місті України.

На другому місці - Львів, на третьому - Дніпро, на четвертому - Одеса, а на п'ятому - Чернівці.

Топ-10 посад за кількістю вакансій за версією Work.ua у Києві зараз має такий вигляд: