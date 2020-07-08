Кабмін пропонує платити українцям компенсації за затримку пенсій і зарплат

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд підтримав відповідний проект закону

Кабінет міністрів пропонує платити українським громадян компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат. Відповідний проект закону уряд розглянув на своєму засіданні у середу, 8 липня.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін розглянув проект закону про перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. До таких виплат пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян", - зазначив парламентар.

У законі прописані і джерела таких виплат. При цьому у пояснювальній записці вказано, що прийняття закону не призведе до додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України; кошти також підуть на цільові виплати пенсіонерам під час карантину.

Як писало РБК-Україна, у кінці січня КМУ схвалив аналогічний законопроект про компенсації, однак після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду Ради.