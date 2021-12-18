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Які запахи привернуть у ваш будинок щастя, успіх і достаток: потужні магніти

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Субота 18 грудня 2021 22:01
Які запахи привернуть у ваш будинок щастя, успіх і достаток: потужні магніти Фото: Які аромати в будинку приваблюють щастя і гроші (freepik.com)
Автор: Styler

З давніх часів люди надавали особливого значення запахам. Певні запахи приваблювали представників протилежної статі, а аромати в будинку ставали магнітами для щастя, успіху і достатку.

Чим має пахнути у вашому будинку, щоб водилися гроші, а його жителі були щасливі і здорові – читайте в матеріалі нижче.

М'ята

М'ята має заспокійливу та антистресову дію. З давніх часів м'ята була магнітом для багатства.

Щоб посилити ефект запаху м'яти у вашому домі, використовуйте ефірну олію. ЇЇ можна нанести в декількох місцях по всьому житлу, а також – на гаманець і скарбничку.

М'ята позитивно впливає на фінансові потоки, а вживання чаю з м'ятою допомагає заспокоїти нерви.

Сандал

Аромат сандалу використовують в різних цілях з давніх часів. Це запах чуттєвості та благополуччя.

В Індії запах сандалу вважають священним, він захищає від зла і допомагає духовному просвітлінню.

Сандал допомагає позбутися від сильної втоми та усуває фінансові труднощі. Якщо у вас постійні проблеми з грошима – запалюйте в будинку сандалові ароматичні палички.

Лавр

Лавр використовували в народній медицині – при лікуванні болю в м'язах, вірусних захворювань і проблемах зі шлунком.

Однак у лавра є й інші корисні властивості - він стимулює роботу мозку. Яскравий запах лавра в будинку допоможе згенерувати нові ідеї, краще вчитися і тим самим сприятиме успіху.

Апельсин

Запах апельсина вважається ароматом радості. Він благотворно впливає на нервову систему, покращує настрій і допомагає зосередитися.

За словами езотериків, аромат апельсина приваблює в будинок грошову удачу і заряджає оптимізмом. Також в апельсина є антистресові властивості, це допоможе не опустити руки при різних труднощах.

Мускатний горіх

Це аромат символізує ейфорію. Він приводить в норму тиск і кровообіг, покращує настрій, проганяє страх і невпевненість в собі.

В домі можна використовувати у вигляді ефірної олії або ароматичних паличок. Цей аромат допоможе розв'язати проблему з фінансами та досягти успіху в роботі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими предметами потрібно прикрасити новорічну ялинку для залучення багатства і любові.

А також розповідали про те, які знаки говорять про те, що до вас мчить щастя.

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