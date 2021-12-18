Какие запахи привлекут в ваш дом счастье, успех и достаток: мощные магниты

С древних времен люди придавали особое значение запахам. Определенные запахи привлекали представителей противоположного пола, а ароматы в жилье становились магнитами для счастья, успеха и достатка.

Чем должно пахнуть в вашем доме, чтобы водились деньги, а его жители были счастливы и здоровы – читайте в материале ниже.

Мята

Мята обладает успокаивающим и антистрессовым действием. С древних времен мята была магнитом для богатства.

Чтобы усилить эффект запаха мяты в вашем доме, используйте эфирное масло. Его можно нанести в нескольких местах по всему жилью, а также – на кошелек и копилку.

Мята позитивно влияет на финансовые потоки, а употребление чая с мятой помогает успокоить нервы.

Сандал

Аромат сандала используют в разных целях с древних времен. Это запах чувственности и благополучия.

В Индии запах сандала считают священным, он защищает от зла и помогает духовному просветлению.

Сандал помогает избавиться от сильной усталости и устраняет финансовые трудности. Если у вас постоянные проблемы с деньгами – зажигайте в доме сандаловые ароматические палочки.

Лавр

Лавр использовали в народной медицине – при лечении болей в мышцах, вирусных заболеваний и проблемах с желудком.

Однако у лавра есть и другие полезные свойства – он стимулирует работу мозга. Яркий запах лавра в доме поможет сгенерировать новые идеи, лучше учиться и тем самым будет способствовать успеху.

Апельсин

Запах апельсина считается ароматом радости. Он благотворно влияет на нервную систему, улучшает настроение и помогает сосредоточиться.

По словам эзотериков, аромат апельсина привлекает в дом денежную удачу и заряжает оптимизмом. Также у апельсина есть антистрессовые свойства, это поможет не опустить руки при разных трудностях.

Мускатный орех

Это аромат символизирует эйфорию. Он приводит в норму давление и кровообращение, улучшает настроение, прогоняет страх и неуверенность в себе.

В доме можно использовать в виде эфирного масла или ароматических палочек. Этот аромат поможет решить проблему с финансами и достичь успеха в работе.