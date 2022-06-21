Розставання вже зовсім близько: ці ознаки говорять, що стосунки закінчилися

Іноді, здається, що якщо докласти більше зусиль, більше намагатися один для одного, йти на компроміси (в тому числі й з самим собою), почнете приховувати негатив і біль - то все ще вийде.

Стосунки бувають дуже складними, і партнери не завжди можуть знайти спільну мову один з одним. Часом однієї тільки любові недостатньо. Можна любити когось до втрати пульсу, але це не гарантія, що ви разом проживете до глибокої старості.

Але існують непомітні ознаки того, що ваші стосунки з коханою людиною підійшли до кінця. Про це пише Cluber.

Експерти вважають, що при перших дзвіночках проблем у стосунках, можна спробувати щось врятувати та повністю "перевантажити" все, почати з чистого аркуша. Поки ці дзвіночки не перетворилися на палаючі дзвони.

Ви більше не спілкуєтеся, як раніше

Мається на увазі не звичайне щоденне спілкування, а довгі розмови про життя, про страхи, ваші внутрішні переживання і справжня відвертість.

Задайте собі питання, як часто ви говорите один з одним про звичайне життя? Про те, як пройшов день і що було на роботі. Про своїх начальників, друзів. Про те, як ви втомилися і хочете у відпустку. Але найголовніше - про свої почуття і не тільки одне до одного.

Осмислене і повноцінне спілкування - основа будь-яких міцних стосунків. Воно дозволяє вам дізнатися іншу людину, як вона змінюється поруч з вами. Що важливо для неї та що важливо особисто для вас.

Ви перестаєте торкатися один одного

І тут мова не про сексуальну близькість - в цьому у вас може бути все прекрасно до самого розставання. Саме про дотики, в яких багато любові та ніжності. Ми висловлюємо свої почуття самим банальними жестами - беремо за руку, торкаємося до спини, гладимо по голові, обіймаємо, цілуємо в щічку, гладимо по нозі або руці.

Такі маленькі прояви любові та ніжності часом означають більше, ніж ціла бурхлива ніч. І такі торкання створюють між закоханими ниточку, яка зміцнює зв'язок і дозволяє обмінюватися енергією.

Якщо ви продовжуєте торкатися партнера і нічого при цьому не відчуваєте або ж кохана людина торкається вас і вам байдуже - це тривожна ознака.

Ви відчуваєте байдужість

У ваших стосунках багато емоцій? Ви сваритеся і миритеся яскраво або ж все це стало буденним і сірим? А може і конфліктів немає тепер, тому що вони здаються безглуздими.

Задумайтесь, як ви сприймаєте поведінку і вчинки партнера і прислухайтеся, що ви відчуваєте при думці, що ви можете розлучитися. Можливо, вам вже стало байдуже.

Життя, в якому абсолютно не важливо, що робить і чим дихає половинка, можуть вбити стосунки швидше, ніж постійні сварки. Якщо пасивними та байдужими стають обидва партнери, то це явна ознака фіналу.

Якщо ви сваритеся постійно, то це ознака поганих стосунків. Але якщо вступаєте в суперечки час від часу і по-справжньому важливим питанням - то це може навіть зміцнити зв'язок між нами.

Якщо бажання сперечатися пішло, ви перестаєте цікавитися захопленнями та бажаннями партнера, то вам пора поговорити про те, що відбувається. І є шанс, що все ще можна виправити - покажіть, що вам не все одно і ви не хочете нічого додумувати самостійно. А хочете все виправити.

Ви не дивитеся один одному в очі

Закохані часто дивляться один одному в очі - це ще один спосіб спілкування між ними. Якщо ваш зоровий контакт почав зникати, і ви обидва або хтось один уникаєте прямого погляду, то це погано. Це не означає, що хтось комусь зраджує. Це може бути гнів, образа, спроба щось приховати, роздратування, незадоволення. Або навіть справжні почуття до вас.

Неважливо, що ховається за цим сигналом, але, якщо упустити його - може стати занадто пізно для порятунку стосунків. Спочатку ви перестанете дивитися в очі один одному, потім розмовляти, а потім і спати в одному ліжку.

Зоровий контакт - найпростіший і природний засіб зміцнення зв'язку між двома людьми.

Ви відчуваєте тяжкість, що нависла над вами

Стосунки не бувають простими та легкими весь час. Бувають дуже яскраві та щасливі дні, а бувають похмурі та важкі. І навіть почуття любові не завжди стабільно - часом воно як радісний метелик, а буває дні, коли вам здається це важкою повинністю.

Але, коли тяжкість з'являється не ззовні, а всередині вашої власної душі й вона не проходить, то вам варто звернути увагу на цей знак. Якщо ви не звернете на нього уваги, то з кожним днем тяжкість буде наростати й потім змінити вже що-небудь буде дуже складно.

Ви відчуваєте себе поруч з партнером самотньо

Ви відчуваєте себе самотніми, нелюбимими та незахищеними навіть тоді, коли ви разом. Можливо, ви боїтеся відкрито спілкуватися зі своїм партнером і не можете йому розповісти про емоції та почуття всередині себе. І це ознака, що відносини наближаються до завершення.

Сенс відносин не в тому, щоб один партнер весь час викладався по повній, а другий ігнорував його зусилля. Зв'язок повинен бути двостороннім і люблячим, інакше який сенс?

Прислухайтеся до власних емоцій, і ви зможете подивитися істині в очі, і почнете діяти, виходячи з реальної, а не уявної ситуації.

Підходьте до партнера з відкритим розумом. Ваша мета - зрозуміти його якнайкраще, а не змусити його зрозуміти вас.

І ви можете скільки завгодно боротися за свою любов, але, якщо ви відчуваєте, що вам не по дорозі - відпустіть, це теж прояв любові.