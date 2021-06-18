Які трави потрібно віднести в храм на Трійцю: ці рослини стануть вашими оберегами
Трійцю в Україні святкуватимуть у неділю, 20 червня. Це велике церковне свято, яке відзначається офіційно в країні, і українці отримають додатковий вихідний у понеділок, 21 червня.
На Трійцю заведено святити в церкві трави та гілочки дерев, які будуть оберігати протягом цілого року. Які саме рослини стануть оберегами – читайте в нашому матеріалі нижче.
З давніх часів люди вірять, що деякі трави можуть служити оберегами та захисниками житла. Особливо, якщо такі трави освятили в церкві на Трійцю. Перед святом збирають полин, любисток, аїр, пижмо, чебрець, м'яту і мелісу. Ще беруть гілки берези та дуба. Ці трави не тільки тримають в будинку для захисту, але і використовують для лікувальних відварів.
Пижмо вважається найсильнішою захистом від лихого ока і привороту. У будинку вона захищає не тільки від поганих людей, але і від молі. У народній медицині пижмо використовують проти глистів або хвороб жовчного міхура.
Чебрець - оберігає мир в сім'ї та допомагає при жіночому безплідді. Запах чебрецю дуже потужний і він здатний наповнити будинок ароматом лугових квітів. Ванна з чебрецем дає сили та мужність, а подушки з цією травою допомагають міцно спати. Чебрець відмінні ліки проти кашлю і болю. Ще відвар з цієї травички дає полегшення при болях в шлунку і в суглобах.
Любисток - приваблює щастя в любові та допомагає знайти свою долю незаміжнім і неодруженим. Ця травичка вважається оберегом любові та жіночої сили. Дівчата вплітали любисток в коси - вважалося, що це допоможе залучити судженого. Свіжі листи любистку знімають головний біль, а відвар допоможе при кашлі, болях і поліпшить роботу серця.
Полин - найсильніший захист від нечистої сили, а ще – прекрасний засіб для заспокоєння нервової системи та відновлення менструального циклу. Трава полину відлякує домашніх гризунів, бліх і тарганів.
Рута - зберігає любов і заспокоює. Також м'ята допомагає відновити фінансове становище і захистить від поганих людей в будинку. Ще м'ята знімає зубний біль і допоможе повернути сили при сильній втомі.
Гілки дерев вважаються потужними оберегами, оскільки на них сідали птахи – душі предків. Гілками накривають дахи будинків і ворота. Невеликі деревця закопували перед порогом - щоб відлякати нечисту силу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково потрібно зробити на Троїцьку поминальну суботу.
А також розповідали про те, як працюватимуть банки на Трійцю і День Конституції.