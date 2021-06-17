Троїцька батьківська субота: що обов'язково потрібно зробити в цей день

За день до великого православного свята Трійці буде Троїцька батьківська субота. Цей день випадає на 19 червня.

У нашому матеріалі нижче читайте, що потрібно обов'язково зробити в цей день.

Що значить Троїцька субота

У цей день віруючі здійснюють поминання покійних.

Як відомо, на батьківську суботу заведено відвідувати храми і молитися про покійних родичів і близьких людей, ставити свічки за їх упокій. А 20 червня відзначається День Святої Трійці (свято П'ятидесятниці) – Зішестя Святого Духа на апостолів. Це свято християни зустрічають з особливою урочистістю.

У цей день заведено передавати священику записки з іменами померлих близьких Вам людей. Також віруючі можуть поставити свічку на спеціальний квадратний свічник, який називають переддень. Поруч з ним - столик, куди слід покласти щось з продуктів (хліб, цукерки, крупи, червоне вино). Їх благословлять і роздадуть нужденним.

Прийнято в цей день також роздавати милостиню нужденним і просити у них помолитися за близьких покійних людей.

Що потрібно зробити

Слідувати традиціям Троїцької батьківської суботи віруючі починають в п'ятницю. Увечері православні йдуть в храм, де відбувається велика панахида. Сама ж важлива частина богослужінь відбувається вранці в суботу, коли після Божественної літургії священики служать загальну панахиду. Саме тоді православні і шанують пам'ять взагалі всіх християн, які коли-небудь жили.

Молячись про покійних, свічки в Троїцьку батьківську суботу заведено ставити не до ікон, а до Розп'яття. А щоб священики пом'янули померлих під час літургії або панахиди, потрібно передати в храм записку з їх іменами. Вказувати можна тільки хрещених. За всіх інших кожен парафіянин може помолитися сам.

Після служби у віруючих заведено йти на кладовище, щоб помолитися біля могили близької людини. На кладовищі слід запалити свічку і просто помовчати біля могили близької людини. Потрібно згадати про неї і про її хороші вчинки, а також помолитися за упокій душі. Потім слід навести порядок на могилі. Церква вважає, що для покійного це дуже важливо: хрест на могилі повинен бути чистим, пофарбованим, доглянутим і стояти рівно.

Традиції, обряди та повір'я цього дня

Раніше в народі вірували, що на Трійцю душі померлих тимчасово поверталися до своїх тіл. Звідси сталася традиція прикрашати могили свіжою зеленню і прибирати там напередодні проводів. Адже місце спочинку має сподобатися покійному і показати, що його люблять і пам'ятають про нього.

Крім того, вважалося, що в суботу напередодні Трійці русалки виходили з річки і гойдалися на гілках дерев. Щоб від них захиститися на берегах палили багаття.

А якщо в цей день йшов дощ, люди вірили, що буде великий урожай грибів і ягід, а літо буде спекотне.

Що суворо заборонено робити в Троїцьку поминальну суботу