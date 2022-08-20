Які медогляди повинні пройти учні та вчителі перед 1 вересня: важливе пояснення

Які довідки потрібні

Фахівці кажуть, що комплексний медогляд повинні пройти першокласники, бо без цього дитину до школи не зарахують.

За результатами огляду батьки мусять надати дві довідки: форму № 086-1/о "Довідку учня про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду" та форму № 063/о "Карту профілактичних щеплень".

Діти, які переходять до наступного навчального класу, також зобов'язані раз на рік пройти медичний профілактичний огляд. Такі огляди проводяться, поки дитина не досягне повноліття, проте зробити це можна в будь-який час. Немає вимоги встигнути до 1 вересня.

Зазначається, що стежити за станом здоров'я школярів потрібно незалежно від форми навчання, яку оберуть батьки.

Що повинні пройти вчителі

Вчителі повинні пройти обов'язковий медичний огляд до прийому на роботу і періодично робити це в процесі роботи.

За словами медиків, обов'язковий медогляд для освітян передбачає загальне обстеження лікарями різних спеціальностей, лабораторні й функціональні дослідження.

Однак, важливо знати, якщо працівник без поважних причин не пройде обов'язкового медичного огляду, то йому загрожує відсторонення від роботи й притягнення до дисциплінарної відповідальності.