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Батьки можуть перевірити готовність шкіл до навчання: на що звернути увагу

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Четвер 18 серпня 2022 16:51
Батьки можуть перевірити готовність шкіл до навчання: на що звернути увагу Фото: освітній омбудсмен висловився про аудит безпеки в школах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні з 1 вересня учні сядуть за парти шкіл, які відповідають вимогам з безпеки в умовах війни. Батьки можуть перевірити, як навчальні заклади забезпечуватимуть безпеку учнів, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Про це 18 серпня передає УНН.

Чиновник зазначив, що практично всі школи з початку липня пройшли аудит безпеки, який має визначити, чи можуть учні повернутися в заклади.

Після перевірки спеціальною комісією школа робила висновки, чи готуватися до нового навчального року, чи потрібно щось переробити, будувати або шукати поруч укриття.

"Висновок такої комісії - це обов'язкова умова для того, щоб школа працювала офлайн", - звертає увагу Горбачов.

Батьки школярів, які цікавляться питанням забезпечення безпеки дітей, можуть запитати висновок комісії в школі.

Також освітній омбудсмен радить звернути увагу на навігацію по навчальному закладу.

"Хочу дати одну пораду для батьків - дуже важливою штукою в школі є навігація. Тобто показники. Дуже простий спосіб: зайти до школи, не дивлячись по боках, заплющити очі, покрутитись, подивитись навколо. Якщо ви не розумієте, де ви знаходитесь – значить навігаційні показники зроблені погано", - сказав Горбачов.

Нагадаємо, перед цим міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет пояснив, як працюватимуть школи з 1 вересня, та розповів про 4 моделі навчання.

А також раніше ми писали, як зміниться шкільна програма в Україні з 1 вересня.

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