Хто і як має проходити обов'язкові медогляди під час війни: важливе пояснення

В Україні воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів. Також без них можуть відсторонити від роботи.

Про це інформує Центр громадського здоров’я.

Хто має проходити медогляд

Зокрема, фінансувати та організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників зобов’язані роботодавці.

Обов’язкові попередні медогляди (для прийняття на роботу) мають проходити працівники:

підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;

лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладів;

водопровідних споруд, структур комунально-побутового обслуговування;

підприємств чи установ, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань;

зайняті на шкідливих роботах, або роботах з небезпечними умовами.

Також обов’язкові щорічні медогляди проходять працівники віком до 21 року.

Що передбачає огляд:

Загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог тощо);

Лабораторне дослідження (аналізи);

Функціональне обстеження (моніторинг тиску, кардіограма, УЗД тощо).

Що потрібно

Фахівці кажуть, що людина має подати документ, що посвідчує особу, а також фото розміром 3 на 4 см.

До того ж працівники, які без поважних причин не пройшли медогляд, від роботи відсторонюються.

Повний перелік професій та виробництв, працівники яких мають проходити медичні огляди, опублікований у постанові Кабміну