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Какие медосмотры должны пройти ученики и учителя перед 1 сентября: важное объяснение

Какой медосмотр должны пройти ученики перед школой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Безопасность учебного процесса предусматривает не только наличие укрытий в учебных заведений, но и здоровье учеников и учителей. Для этого нужно перед началом нового учебного года пройти медосмотры.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Какие справки нужны

Специалисты говорят, что комплексный медосмотр должны пройти первоклассники, потому что без этого ребенка в школу не зачислят.

По результатам осмотра родители должны предоставить две справки: форма № 086-1/о "Справка ученика о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра" и форму № 063/о "Карта профилактических прививок".

Дети, которые переходят в следующий учебный класс, также обязаны раз в год пройти медицинский профилактический осмотр. Такие осмотры проводятся, пока ребенок не достигнет совершеннолетия, однако сделать это можно в любое время. Нет требования успеть до 1 сентября.

Отмечается, что следить за состоянием здоровья школьников нужно независимо от формы обучения, которую выберут родители.

Что должны пройти учителя

Учителя должны пройти обязательный медицинский осмотр до приема на работу и периодически делать это в процессе работы.

По словам медиков, обязательный медосмотр для педагогов предусматривает общее обследование врачами различных специальностей, лабораторные и функциональные исследования.

Однако, важно знать, если работник без уважительных причин не пройдет обязательного медицинского осмотра, то ему грозит отстранение от работы и привлечении к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы сообщали, кто и как должен проходить обязательные медосмотры во время войны.

Также мы писали, что родители могут проверить готовность школ к обучению.

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