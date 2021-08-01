Ці професії можуть зникнути до 2030 року: на кого вчитися вже не варто

Вчені неодноразово заявляли про те, що в майбутньому деякі професії можуть втратити актуальність. Це вакансії поступово замінять машини й люди з відповідними дипломами виявляться не при справах або будуть змушені навчатися нової професії.

Які професії стануть менш актуальними або повністю зникнуть, розповіли в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.

Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини. Попит будуть мати ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення.

Ще одним важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися в колектив і активна взаємодія з командою. Роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може з оточенням швидко знайти спільну мову.

Дослідження показує, що важливим стане також стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що в нашому житті віддалені роботи поза офісом, гнучкі графіки та можливість працювати з будь-якої точки, залишаться тепер надовго.

Крім того, дослідники проаналізували розвиток мереж, просування цифрових валют, розвиток штучного інтелекту і роботехніки та назвали ряд професій, які швидше за все зникнуть до 2030 року.

Фінансовий аудитор

Бухгалтер

Економіст

Юридичний консультант

Секретар

Рієлтор

Водій

Спортивний коментатор

Агроном

Вантажник

Різнороб

Пакувальник

Торговий працівник

Які професії у 2030 році можуть стати дуже актуальними:

Космічний пілот і пілотеса

Менеджер з етичних питань

Консультант цифрової реабілітації

Компаньйон для літніх людей

Куратор особистої пам'яті

Менеджер подорожей у віртуальній реальності

Контролер магістралей

Виробник частин тіла

Радник з цифрових валют

Хірург для збільшення пам'яті

Дизайнер сміття

Також будуть розвиватися і стануть більш популярними такі професії: