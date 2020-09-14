Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лідерах яблука, морква і гречка

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в серпні 2020 року. Частина продуктів дорожчають, частина дешевшають.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за січень-серпень яблука подорожчали на 77,7% до 29,0 грн за кг, моркву - на 69,5% до 10,9 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 32,8% до 36,9 грн за кг.

Однак цибуля подешевшала на 34,3% до 5,9 грн за кг, картопля - на 25,8% 10,0 гривень за кг, яйця подешевшали на 20,4% до 16,8 грн за десяток, філе куряче на 14,1%, до 87,4 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-серпень сигарети преміум-класу подорожчали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,3% до 17,6 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Зазначимо, споживчі ціни в Україні у серпні 2020 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%. З початку 2020 року інфляція склала 1,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.